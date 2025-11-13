HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos y Koldo García Efe

La Fiscalía pide que no se expulse al PSOE como acusación en el caso de los sobres de Ferraz

El Ministerio Público hace ahora una cerrada defensa de la acusación popular y subraya que ningún cargo actual del partido está imputado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

La Fiscalía ve compatible, al menos «de momento», que el PSOE siga siendo acusación popular en la pieza separada recién abierta por el juez de ... la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar precisamente los pagos opacos en el seno de la dirección de esta formación a José Luis Ábalos y a Koldo García y aclarar qué hay de cierto en la confesión de la empresaria Carmen Pano de que llevó 90.000 euros a la sede Ferraz en sendas bolsas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  3. 3 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  4. 4 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  5. 5

    Junts impide con su abstención el varapalo del PP al Gobierno con la prórroga de las nucleares
  6. 6 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  7. 7 Extremadura registra rachas de viento de más de 100 km/h y las lluvias dejan más de 70 litros
  8. 8

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  9. 9

    La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades
  10. 10 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Fiscalía pide que no se expulse al PSOE como acusación en el caso de los sobres de Ferraz

La Fiscalía pide que no se expulse al PSOE como acusación en el caso de los sobres de Ferraz