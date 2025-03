La Fiscalía descarta que el Govern desobedeciera la sentencia del 25%

cristian reino Barcelona Jueves, 21 de julio 2022, 18:15 | Actualizado 18:29h. Comenta Compartir

La Fiscalía ha informado este jueves que ha decidido archivar la querella que Ciudadanos presentó contra el consejero catalán de Educación por no aplicar la sentencia del 25% de las clases en español. El Ministerio Público descarta por tanto que Josep González-Cambray cometiera los delitos de prevaricación y desobediencia, como mantenía la formación naranja en su denuncia. La Fiscalía insta además al TSJC a que no admita las denuncias de Vox y las entidades Hablamos Español y Convivencia Cívica. Según la Fiscalía, no ha apreciado «ilícito de naturaleza penal» ni en las instrucciones que la Consejería de Educación dio a las escuelas sobre cómo responder al fallo sobre el 25% ni en la aprobación de una nueva ley por parte del Govern sobre el uso de las lenguas en las aulas.

La decisión llega semanas después de que el TSJC diera un vuelco al caso de la sentencia sobre el castellano en la escuela. Hay un fallo judicial del Alto Tribunal catalán, ratificado por el Supremo, que obliga al Govern catalán a dar al menos el 25% de las clases en castellano. Pero el TSJC decidió paralizar la ejecución de ese fallo judicial cuando ya se habían agotado todos los plazos y recursos. Lo decidió tras constatar que la nueva normativa aprobada por la Generalitat -un decreto y una ley- «determina la imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia. «Ambas normas legales definen un modelo lingüístico en el ámbito escolar que resulta incompatible con los parámetros tomados en consideración en la sentencia», admitieron los jueces.

El pasado 31 de mayo, expiró el plazo dado por la justicia al Govern para que ejecutara la sentencia sobre el 25%. El Gobierno catalán no dio órdenes a los centros escolares para aplicar el fallo judicial. El Govern aprobó un decreto ley, que no fijaba porcentajes en la enseñanza de lenguas. González-Cambray envió a los centros escolares instrucciones y un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se adapten al nuevo decreto aprobado por la Generalitat. En paralelo, el Parlamento catalán aprobó una ley sobre el uso del catalán, que ratificó el catalán como lengua vehicular y reconoció el castellano como curricular.

Ninguna familia ha denunciado

Así, el fallo obliga a impartir un 25% de las clases en español, mientras la ley y el decreto del Govern aseguran explícitamente que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas y reafirman el catalán como la «lengua vehicular». La Generalitat habló de «gran victoria» judicial y de «fantástica noticia» para el idioma catalán. No obstante, la justicia consideró que el decreto y la ley sobre el catalán aprobados por el catalán podrían vulnerar hasta siete artículos de la Constitución y decidió elevarlo al Tribunal Constitucional.

La Fiscalía asegura ahora que ninguna familia ha denunciado que se le haya negado de forma expresa la aplicación de la sentencia en su centro educativo, afirma que las instrucciones dictadas por Educación a los centros «no consta que hayan entrado en contradicción» con la sentencia del TSJC ni ha impedido a los alumnos recibir una enseñanza para tener el adecuado dominio del castellano.

El Ministerio Público entiende que debe ser el propio TSJC quien decida si hubo «indebida desatención a sus requerimientos», teniendo en cuenta que ya tiene abiertos varios incidentes de ejecución, algo que por el momento no ha sucedido. Respecto al delito de prevaricación, la Fiscalía no ve «arbitraria» la comunicación que la Consejería envió a los centros docentes con instrucciones y tampoco enmarca en este delito la aprobación del decreto ley del Govern sobre educación porque no es un acto administrativo sino de naturaleza legislativa.