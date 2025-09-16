HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el tradicional acto de apertura del año judicial. EFE

El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo

García Ortiz ha recurrido a un aval bancario al carecer de esa cantidad en efectivo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:57

El fiscal general del Estado depositó este martes en el Supremo la fianza de 150.000 euros que el juez Ángel Hurtado, instructor de la ... causa en el alto tribunal por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, le impuso el martes de la pasada semana para responder a una hipotética condena (con multa y sanción por supuestos daños morales). Entonces, el magistrado le dio cinco días de plazo para depositar esa cantidad, con el apercibimiento de que de no hacer efectiva la fianza podría ordenar el embargo de sus bienes.

