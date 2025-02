El fiscal general denuncia una campaña de «ataques personales» para «socavar» su nombramiento

Mateo Balín Madrid Miércoles, 21 de septiembre 2022, 10:56 | Actualizado 11:49h. Comenta Compartir

El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado hoy la existencia de una campaña de «ataques personales», «frivolidades» y falsedades para «socavar» su nombramiento por parte del Gobierno y ha augurado más crispación por las próximas designaciones que se van producir -y sobre las que él tiene la última palabra- en la cúpula del Ministerio Público.

Este es el caso de su antecesora en el cargo Dolores Delgado, que tras su renuncia por motivos de salud ha optado a una plaza en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo junto a una veintena de compañeros. La nominación se conocerá en el pleno del Consejo Fiscal, que se celebra mañana aunque hay otro programado para el día 30 de septiembre, y existe mucha expectación sobre el futuro laboral de la anterior responsable de la institución. "Su labor ha sido impecable y honesta", ha alabado hoy García Ortiz.

El Consejo Fiscal es el órgano asesor, informativo, del fiscal general que ahora tiene una mayoría de integrantes de procedencia conservadora. Un bloque muy crítico en su momento con Delgado -cuya plaza sigue estando en la Fiscalía de la Audiencia Nacional- y que ya ha anticipado un marcaje a la actividad de García Ortiz y a su toma de decisiones dado el sistema jerarquizado del Ministerio Fiscal.

Consciente de que estas primeras semanas no serán fáciles, García Ortiz ha alertado de las posiciones extremas de determinados actores judiciales. Una estrategia que está traspasando «determinadas líneas» y que va camino de dinamitar las cordiales relaciones que deben tener los órganos constitucionales. «Si sigue este camino los vamos a estropear todo», ha advertido hoy el fiscal general en una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional de España (RNE).

"Las críticas son absolutamente exacerbadas"

La mención del fiscal general era en respuesta al durísimo voto particular de siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de su designación por parte del Gobierno, según prevé la Constitución. Los vocales, de procedencia conservadora, expusieron las dudas sobre su imparcialidad por su proximidad al Ejecutivo y detallaron varios episodios para reafirmar su postura, comola intervención en un curso de una fundación socialista que contó con la presencia del candidato de ese partido a las elecciones gallegas.

Unos argumentos que ya fueron reprochados por el propio García Ortiz en el Congreso, durante su comparecencia en julio pasado antes de asumir el cargo, al decir que tras leer el voto particular se sintió como si estuviera delante de un "tribunal de honor".

"Del voto particular me preocupa cómo y de qué manera un órgano constitucional (en referencia al CGPJ), que debería ser prudente, es capaz de escribir cosas que objetivamente no son ciertas, emite opiniones frívolas o no rigurosas. Las críticas son absolutamente exacerbadas. El voto tenía la finalidad de socavar cualquier nombramiento que se produjera. Estoy seguro de que volverán los ataques personales o irán a más", ha augurado el anterior jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio Público, el laboratorio jurídico de la institución y mano derecha de Delgado durante dos años y medio.

Para evitar esta vinculación al Gobierno no solo desde una parte del CGPJ, sino también desde "poderes mediáticos", García Ortiz ha reiterado que se siente "libre, independiente y autónomo" para cumplir con su mandato y ha recordado que una vez nombrado por el Ejecutivo este no le puede cesar del cargo. "Soy fiscal de carrera desde hace 24 años y lo tengo muy claro: nunca aceptaré presiones. Ahora soy el escudo de toda la carrera fiscal para evitarlas. El Gobierno no puede meter mano en los procedimientos penales. No puede hacerse. De ninguna de las maneras", ha subrayado el fiscal general como una suerte de aviso a navegantes.