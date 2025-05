La filósofa socialista Amelia Valcárcel cierra filas con el PP en la ley trans

Cristina Vallejo Viernes, 16 de diciembre 2022 | Actualizado 17/12/2022 08:31h. Comenta Compartir

La filósofa socialista y miembro del Consejo de Estado Amelia Valcárcel participó este viernes en la jornada parlamentaria organizada por el Partido Popular 'Ley trans: comparecen los expertos'. Valcárcel, que tuvo un papel muy destacado en este acto, ya que fue la encargada de clausurar la sesión, celebró la «implicación» del Partido Popular en su oposición a esta norma y calificó a esta formación política de «partido de Gobierno» en esta materia.

La ley trans se aprobó esta misma semana en la Comisión de Igualdad y la semana próxima previsiblemente se aprobará en el pleno del Congreso de los Diputados. En la fase de ponencia de la norma, que tuvo lugar antes del puente de diciembre, Unidas Podemos y el PSOE impidieron que prosperara la propuesta del Partido Popular de que se abriera una fase de comparecencias de expertos sobre la cuestión trans y familias afectadas, para no retrasar más la tramitación de la ley y que sea posible su entrada en vigor antes de que termine este año.

Por esa razón, los populares optaron por celebrar la jornada de discusión que tuvo lugar este viernes en el Congreso de los Diputados. La secretaria general del PP y portavoz parlamentaria de este grupo, Cuca Gamarra, que abrió el acto, defendió la necesidad del debate a fondo de una ley de «enorme trascendencia». Denunció, además, que el Ministerio de Igualdad y los partidos que sustentan el Gobierno negaran un debate en la Cámara y que ello le movió a su partido a abrir el Congreso a «expertos, catedráticos, doctores y, en definitiva, a la sociedad española para que puedan hablar libremente en la sede de la soberanía nacional y nadie se lo impida independientemente de su ideología».

Parte del feminismo socialista se ha opuesto con mucha virulencia a la ley trans. Y Amelia Valcárcel, invitada al acto popular, ha sido una de las feministas socialistas más críticas con la norma. En su intervención de este viernes, tachó la ley de ser «una monstruosidad» y «una tropelía». «Es algo más que una ley mordaza, es la antinomia de lo que debe ser una ley, que no dice los derechos que no respetamos porque es incapaz de enumerarlos, que en el procedimiento cambia la carga de la prueba y que amenaza multas a los que no llega el pecunio de la mayoría de los mortales», afirmó.

Valcárcel, que también es miembro del Consejo de Estado, criticó también que la tramitación de la ley haya sido por el procedimiento de urgencia y que «nadie en su sano juicio» la aprobaría el día en que se hará, un 22 de diciembre, por ser una fecha tan cercana a la Navidad y en una sesión extraordinaria. «Estamos ante una anomalía», lamentó.

El Partido Socialista ha tenido que hacer equilibrios para conciliar las diferentes opiniones que sobre la ley trans hay en su seno. Ello, le llevó a extender el plazo de enmiendas, lo que desencadenó la petición de baja del partido de Carla Antonelli, la primera diputada trans de España, en protesta por la dilación del proceso. Y, también, a presentar unas enmiendas que los defensores más acérrimos de la ley consideraban que atacaban su corazón: el derecho a la autodeterminación de género, en concreto, de los menores.

Precisamente en la libre autodeterminación de género, es decir, en la posibilidad de cambiar el sexo en el registro o en el DNI, es donde reside parte del conflicto en el feminismo socialista, o «clásico», que no consideran que el género sea una identidad, sino que lo definen como una construcción social.

Las enmiendas del Partido Socialista sobre los menores y sobre la reversibilidad de los cambios registrales de sexo fueron derrotadas en la votación que se produjo esta semana en la Comisión de Igualdad. Y si bien tenía la posibilidad de mantenerlas vivas hasta el pleno, los socialistas decidieron retirar esas propuestas a la vista del rechazo de su socio de Gobierno y también de sus aliados parlamentarios. Además, renunciaron a la negociación de esas enmiendas con el Partido Popular, que tampoco era muy proclive a ello.