Fernando Simón: «Me tentaron para entrar en política»

El portavoz de la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón, ha asegurado este domingo que recibió ofrecimientos para entrar en política después de la ... emergencia sanitaria. «Me tentaron, ha habido insinuaciones, pero no peticiones sólidas», ha afirmado Simón en una entrevista en el programa 'Lo de Évole'.

El ofrecimiento vino «de los partidos de la coalición, con los que estaba trabajando de manera más cercana en la pandemia», ha apuntado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), sin concretar si fue del PSOE o de Sumar.

«Me cuesta mucho entender los protocolos de la Comunidad de Madrid en las residencias», ha dicho también Simón, que ha destacado «la desproporcionada mortalidad» en esta autonomía por la covid. «Representan al 15% de la población de España y, si no recuerdo mal, su tasa de mortalidad estaba por encima del 35% o del 40% del total», ha indicado, aunque en el caso de los centros de mayores, ha agregado que se trataba de una «prerrogativa» del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Precisamente Madrid y Cataluña fueron las comunidades con las que más difícil resultó tratar tras el estallido del virus, ha recordado.

Y también dentro del Gobierno tuvo que hacer frente a situaciones difíciles. Ha contado que en una ocasión, el jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez le insinuó cómo debía ser alguna intervención pública. La respuesta de Simón fue: «Iván, yo tengo mucho trabajo. Yo diré lo que tengo que decir y no diré lo que no tengo que decir. No voy a decir lo que tú me digas. A partir de ahí, no hubo más».