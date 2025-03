Feijóo pide rescatar la desgravación por compra de vivienda que suprimió Rajoy El líder del PP pide a Sánchez que no haga un «traje a medida» con la sedición a los prófugos del 'procés' a cambio de «desvestir» los problemas de los ciudadanos

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 3 de noviembre 2022, 14:32 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo intenta volver al debate económico tras el fiasco de la negociación del Poder Judicial, con un nuevo plan para paliar la subida de los tipos de interés y aliviar la presión de las familias que más dificultades tienen para hacer frente a las hipotecas. Una propuesta que el equipo económico del PP ultima y en la que los conservadores proponen recuperar la deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual, además de crear un fondo participado por el Ejecutivo y la banca para ayudar a las rentas medias y bajas a hacer frente a las hipotecas. «Son dos medidas justas y necesarias y que funcionarían», aseguró este lunes el líder de los populares en un acto en Guadalajara.

La deducción por vivienda habitual en el IRPF solo se la pueden aplicar en la actualidad quienes adquirieran una casa antes del 1 de enero de 2013. Se trata de una desgravación del 15% sobre todas las cantidades destinadas en un año a pagar la hipoteca, con un límite de bonificación de 1.356 euros al año en la Declaración de la Renta. Una medida que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero limitó en su primer gran plan de recortes de 2011 para los titulares nuevos que tuvieran ingresos superiores a los 24.000 euros y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy líquido dos años después.

Para Feijóo, es «fundamental» que alguien que ha comprado su primera vivienda y tiene una hipoteca «se pueda desgravar» en el impuesto de la renta los intereses que está pagando por el préstamo. «La política más revolucionaria es ser útil a la gente», apeló el expresidente de la Xunta, quien insistió, además, en rebajar el IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros.

Los populares consideran que «hay dinero para tomar estas medidas» porque el Ejecutivo lleva ya un exceso de recaudación sobre lo previsto para 2022 de 28.000 millones que pueden utilizarse, insisten, en ayudar a las familias con rentas medidas y bajas. Esgrimen que la sobrerrecaudación permite, además, medidas de alivio a autónomos y pymes, por lo que proponen restablecer la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos y ampliarla a los actuales durante 36 meses.

Feijóo aprovechó su intervención para exigir a Pedro Sánchez que no haga un «traje a medida» con la sedición a los prófugos del 'procés' a cambio de «desvestir» los problemas de la gente. «Que no se les condene solo por ser políticos es algo -aseveró- que la mayoría de la gente no entiende».