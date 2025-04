Feijóo trata de erigir a Génova en la única alternativa constitucionalista

El PP es consciente de que el pacto PSOE-Bildu para apear a UPN de la alcaldía de Pamplona marcará un antes y un después ... en el tablero político español y pretende empezar a sacar provecho de ello cuanto antes. En Génova sostienen que la «deriva» de los socialistas hacia las posiciones extremas que, recuerdan los populares, siempre han sido repudiadas por los partidos garantes de la Carta Magna, no es una buena noticia en absoluto, pero también se muestran convencidos de que ello les brinda una oportunidad única en territorios como el País Vasco en el ciclo electoral que comienza en 2024.

En dicha comunidad, precisamente, el expresidente gallego señalaba hoy–en una entrevista en este periódico– que el PP tiene «la posibilidad más alta» de lograr un buen resultado «en diez años». Lo cierto es que el radical cambio de postura de Ferraz respecto a los de Arnaldo Otegi –la moción de censura en Pamplona es el último capítulo de una relación que se empezó a fraguar con el apoyo al líder del PSOE para desalojar de la Moncloa a Mariano Rajoy en 2018– hace presagiar a Génova que, en el caso de tener que hacerlo para conservar la presidencia del Ejecutivo, Sánchez entregará el Gobierno del País Vasco a Bildu.

Y ese es el fantasma que los populares pretenden agitar de cara a los comicios vascos. Los de Feijóo también pretenden pescar en el caladero de votos de un PNV al que cada vez que tienen ocasión advierten que resulta probable que pierdan su poder hegemónico en favor de Bildu y con la ayuda de la Moncloa.

Además del País Vasco, Galicia y las europeas son las otras dos regiones con citas electorales por delante.En la primera, el PP quiere reeditar en la figura de Alfonso Rueda las mayorías logradas por su actual líder, mientras que en Cataluña, donde no se descarta un adelanto electoral, aún tienen pendiente ratificar o no a Alejandro Fernández como candidato. No obstante, la premisa en ambos casos pasa por presentar al PP como el única alternativa constitucionalismo frente al PSOE y sus aliados.