Feijóo hurga en la división del Gobierno al ofrecer a Sánchez un acuerdo sobre la OTAN

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 9 de mayo 2022, 12:04

«Probablemente estemos en el peor momento de la legislatura». Es la radiografía que en la dirección nacional del PP hacen de la situación política actual con el presunto espionaje al independentismo y a una parte del Ejecutivo acaparando todo el foco. Una crisis profunda que ha abierto una brecha con Esquerra y otra dentro del propio Gobierno de coalición y que ha colocado a Pedro Sánchez «al borde del precipicio». Los populares consideran que con este «grado de división» al presidente no le quedará otra que apretar el botón electoral. Mientras ese momento llega, Alberto Núñez Feijóo se centra en erigirse como alternativa y mantiene su disposición a alcanzar pactos por el bien del país con el Ejecutivo.

Si hace unas semanas el líder del PP ofreció a Sánchez negociar su respaldo al decreto económico para paliar las consecuencias de la guerra, este lunes propuso un acuerdo en torno a la OTAN y a la seguridad de Estado justo cuando faltan menos dos meses para la cumbre que la Alianza Atlántica celebrará en Madrid. Una cita de la que Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición, se ha desmarcado al considerar que el Gobierno del que forma parte podría «hacer mucho más» si en lugar de una «cumbre militarista» acogiese una reunión «por la paz». «Frente a quienes desacreditan a la OTAN, nosotros defendemos su papel esencial en nuestra defensa y en nuestra seguridad», manifestó Feijóo en alusión velada a la formación morada e incidiendo en las divergencias dentro del Ejecutivo.

El dirigente gallego subrayó que «Europa no debe ser la causa de la división de los partidos» y tendió la mano al Gobierno para consensuar las políticas de «defensa y seguridad del Estado». Frente a los populistas y nacionalistas «que reniegan del proyecto europeo», señaló, los partidos de Estado «debemos estar al lado de los ciudadanos y defender a la UE y el atlantismo que tantos buenos resultados han dado durante décadas».

El líder de los populares brindó su apoyo también al Ejecutivo para llevar al Consejo Europeo la propuesta de celebrar una convención en la que se revisen los tratados de la Unión, tal y como se trasladó la pasada semana a la Eurocámara, y para dar entrada a nuevos países como es el caso de Ucrania, que ya lo ha solicitado. «Es necesario –incidió– tomar con seriedad y rigor el proceso de ampliación de la UE».

Altavoz institucional

El todavía presidente gallego apura sus últimos días al frente de la Xunta –su sucesor, Alfonso Rueda, tomará posesión el sábado– antes de aterrizar definitivamente en Madrid para centrar su labor de oposición, que tendrá como altavoz principal el Senado. Tal y como confirmaron fuentes del PP, Feijóo será nombrado senador por designación autonómica en representación de Galicia previsiblemente el día 25, pero no se espera que pueda tomar posesión de su acta hasta principios de junio.

Aunque la llegada del dirigente conservador a la Cámara alta supondrá, sin duda, un incentivo para que Sánchez acuda con mayor asiduidad, parece díficil que ambos líderes coincidan en el hemiciclo antes de que acabe el periodo de sesiones. Las elecciones en Andalucía, la cumbre de líderes europeos o la de la OTAN son solo algunas de la citas que ocupan la agenda del próximo mes del presidente, que en lo que va de año solo ha acudido dos veces al Senado.

En el entorno de Feijóo insisten en que no depende de él si el jefe del Gobierno «viene o no a confrontar» al Senado porque «tiene más frentes abiertos». «Discute –recuerdan– con sus socios, con sus ministros». No obstante, las ausencias de Sánchez darían munición a Génova para presentarlas como una resistencia a enfrentarse con su rival, en un momento en el que el viento demoscópico no sopla a favor del PSOE.

Integrará a dos exministros en el comité electoral del PP El exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el exministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, regresan a la primera línea de la política para integrar el comité electoral del PP. Así lo ha comunicado Feijóo durante el comité de dirección, que se ha celebrado tras el acto por el Día de Europa. De la Serna será el secretario del nuevo comité electoral mientras que Aparicio tendrá un puesto como vocal de dicho órgano. El comité electoral -cuyo nombramiento ha justificado por la inminencia de las elecciones andaluzas- estará dirigido por Diego Calvo, cuyo cargo ya dio a conocer el líder del PP en el congreso de su proclamación el pasado abril en Sevilla.