Feijóo culpa a Sánchez de los efectos «letales» de la ley del 'sí es sí' en un clima de euforia en el PP El líder de los populares reivindica en Valencia lograr el 28 de mayo «mayorías contundentes» para no tener que pactar con Vox

María Eugenia Alonso Valencia Domingo, 5 de febrero 2023 | Actualizado 09/02/2023 12:24h. Comenta Compartir

El PP clausuró hoy su 26 Intermunicipal en Valencia en un clima de éxtasis generalizado después de un arranque en el que los populares lograron la imagen de unidad que ansiaba Alberto Núñez Feijóo al juntar a José María Aznar y Mariano Rajoy, las dos almas del partido, en un mismo escenario. Ante las 4.000 personas que abarrotaron esta mañana el Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes, el líder gallego dio el pistoletazo de salida para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 mayo entendidas como el «punto de partida del fin del sanchismo». Una cita que le puede servir de trampolín para la Moncloa si el PP consigue ese día «mayorías contundentes» para construir gobiernos en monocolor, sin tener que enfrentarse a la encrucijada de pactar con Vox.

Tras haber encadenado cuatro mayorías absolutas en Galicia y haber asfixiado las opciones electorales de la extrema derecha y Ciudadanos en esta comunidad, el expresidente de la Xunta reniega de las coaliciones cuando se gobierna «en el anacronismo y en el revanchismo» como sucede, a su juicio, con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez al que responsabiliza de los efectos «letales» derivados de la ley del 'solo sí es sí' y al que tachó de «cobarde» por acabar asumiendo la norma «a sabiendas de que era una equivocación». «Lo peor era señalar a una ministra cuando el Gobierno sabía que esa decisión era letal para las mujeres. El primero y el máximo responsable del Gobierno es su presidente, no una ministra de 22», señaló en alusión a la responsable de Igualdad, Irene Montero.

Feijóo insistió en que el PP ha ofrecido sus votos para el cambio legal necesario si Unidas Podemos y otros aliados parlamentarios le dan la espalda al PSOE. Hizo sangre también con las dificultades de Sánchez para gobernar y su dependencia lesiva de sus socios populistas que no le dejan gobernar. «¡Váyase y convoquemos elecciones de nuevo!», exclamó en una referencia que recordó al conocido «váyase señor González» de Aznar, que atendía en primera fila. «Ya ve qué cosas pasan al cabo de los años», bromeó el expresidente del Gobierno a la salida del acto.

Unidad y diversidad

El político gallego también recogió otro guante de Aznar, quien el sábado aseguró que «el cambio consiste en la España atractiva capaz de llamar a todos». En ese mismo sentido, incidió en su propuesta de «reunir» al país en torno a las siglas del PP para «superar la política de bloques, la separación territorial y la separación abismal que hay entre la realidad y el actual Ejecutivo». «Tenemos un proyecto nacional –defendió– que preserva la unidad desde la diversidad».

Feijóo aprovechó el cónclave para meter presión a todos los dirigentes territoriales y a los 52 candidatos de las principales capitales de provincia y pedirles un empujón. A unos más que a otros, como es el caso de Carlos Mazón, candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, y de María José Catalá, aspirante a la alcaldía de Valencia, dos objetivos claves para el PP de cara a las generales. «Hoy estoy seguro de que España va a tener un mejor Gobierno. Y ya sabéis –dijo– que no me gusta hablar por hablar».

De no conseguir los resultados esperados cuando se pongan las urnas, Feijóo reiteró su intención de dar un paso al lado para que otro tome el timón. «Si no consigo ganar, no merezco ser presidente de partido. Por tanto, ¡ayudad un poco!», pidió a sus barones, igual de eufóricos que él, tras el cierre de filas de Rajoy y Aznar en torno al gallego. Una imagen «importantísima», reconocen algunos dirigentes consultados, porque sus adversarios «perciben que estamos de subida».