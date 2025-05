Feijóo acepta la invitación de Marruecos y viajará a Rabat antes de que acabe el año

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 31 de mayo 2022, 13:39 | Actualizado 21:17h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo intentará cuadrar su agenda para viajar a Marruecos antes de que acabe el año. El líder del PP aceptó este martes la invitación que le trasladó en persona el primer ministro alauí, Aziz Ajanuch, en el encuentro que ambos mantuvieron en Rotterdam, en el marco de la cumbre del Partido Popular Europeo. Una reunión que se cerró el lunes por la tarde a petición de la delegación marroquí y en la que Feijóo quiso dejar claro que si llega a la Moncloa mantendrá con Rabat «una relación de vecindad y lealtad». «Nuestra alianza con Marruecos es incuestionable. Nunca vamos a ser desleales con ese país», aseveró a su llegada al congreso de los conservadores europeos.

El líder gallego aseguró que el reino alauí sabe que con el PP en el Ejecutivo no habrá hechos como «la entrada ilegal del líder del Frente Polisario en España», que abrió una brecha profunda en las relaciones bilaterales con Rabat, ni se adoptarán decisiones en contra de parte del Gobierno y de todo el arco parlamentario como el volantazo dado respecto a la posición histórica defendida desde hace 47 años en relación con el Sáhara. «Saben –remarcó– que somos un partido fiable».

Feijóo incidió en que el problema de la antigua colonia no se puede solucionar con una «carta clandestina», en alusión a la misiva que Sánchez remitió a Mohammed VI y en la que aceptaba «como la propuesta más seria» el plan marroquí sobre el Sáhara. A su juicio, hay que poner «luz, taquígrafos, transparencia y acuerdos internacionales». Sin embargó, el dirigente conservador no desveló cuál es su postura sobre la posición de España con respecto al territorio africano. «No puedo tener una postura mientras no conozca exactamente qué ha pactado mi país», se justificó.

En el programa electoral de 2016, con Mariano Rajoy al frente, los populares reclamaban «una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, animando a las partes y países vecinos a avanzar el proceso». Todo ello manteniendo «el papel central de Naciones Unidas y una vía dialogada para la solución».

Dentro de la ONU

En 2019, ya con Pablo Casado como presidente del PP, esa referencia desapareció y los populares evolucionaron hacia tesis más favorables al modelo de autonomía que propone Marruecos. Ahora con Feijóo al frente, los conservadores evitan posicionarse sobre el fondo del conflict saharaui y se limitan a centrar cualquier acuerdo en el ámbito de las resoluciones de Naciones Unidas. Fuera de éstas, reconocen, «los pactos no van a producir efectos internacionales».

La reunión entre Feijóo y Ajanuch provocó la rápida respuesta del Gobierno a través de su portavoz Isabel Rodrigez, que pidió al líder de los populares que no dañe la imagen internacional de Espa. «La política exterior es una política de Estado, por tanto espero que tenga un buen encuentro y una buena gira», dijo la ministra, que instó al gallego a preguntar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre los acuerdos con Rabat que considera «muy provechosos».

El líder del PP se estrenó en la arena europea además de con la reunión con el premier marroquí con varios encuentros bilaterales con mandatarios comunitarios invitados al congreso como la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola o con Donald Tusk al que Mangfred Weber sucederá al frente del PPE a partir de hoy, con Esteban González Pons entre sus vicepresidentes.

En su encuentro con Vor der Leyen, ambos dirigentes han coincidido de manera «plena» en defender los Fondos Europeos, así como el cumplimiento del plan y de los hitos acordados por España en el Plan de los Fondos Next Generation para garantizar los desembolsos a nuestro país. Según fuentes de PP, Feijóo ha explicado que España ha de cumplir lo que se ha comprometido y Europa también. Por su parte, la presidenta de la Comisión europea ha trasladado al presidente del PP que serán estrictos en la exigencia de los cumplimientos de los hitos acordados para proceder a los desembolsos vinculados a ellos.

La economía centrará su primer duelo con Sánchez en el Senado Será el próximo 7 de junio cuando el líder del PP tendrá su primer cara a cara con Pedro Sánchez en el Senado. Se estrenará con una pregunta al presidente sobre la situación económica de las familias. «¿Considera el Presidente del Gobierno que su Ejecutivo está a la altura de las necesidades de las familias españolas?», ha registrado el grupo parlamentario popular en la Cámara alta. La primera gran iniciativa del nuevo PP de Feijóo fue precisamente la elaboración de un plan de choque económico que envió a la Moncloa tras reunirse con los agentes sociales y aportaciones de distintos sectores, sin el sello popular y poniendo a disposición sus medidas al Ejecutivo para que las implementara como propias. El mismo plan que utilizó para negociar, sin éxito, su apoyo al decreto de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania.