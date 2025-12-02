Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno

Alberto Núñez Feijóo pretende comenzar el 2026 con fuerza. El líder del PP va a convocar los días 10 y 11 de enero a los ... diputados, senadores y europarlamentarios del partido en la XXVIII Unión Interparlamentaria para marcar el ritmo al Gobierno y al PSOE asediados por los casos de corrupción, según ha podido saber este periódico. Génova prepara ya la cita aunque falta por cerrar la ciudad donde se celebrará la reunión. La última interparlamentaria tuvo como escenario Sevilla el pasado marzo, en vísperas del tercer aniversario del congreso nacional celebrado en la misma ciudad que aupó al político gallego a la presidencia de la formación tras la convulsa crisis interna que se llevó por delante a Pablo Casado.

En la cita, el PP buscará identificar los puntos de trabajo común en las distintas cámaras y «concertar políticas e identificar prioridades legislativas» con las que puedan ser «más eficaces» de cara al nuevo año. Además, esta Interparlamentaria servirá para engrasar la maquinaria electoral del partido con la vista puesta en las elecciones de Castilla y León, previstas para marzo, y las andaluzas, a las puertas del verano aunque en Aragón empiezan a sonar tambores electorales ante la dificultad de Jorge Azcón para sacar adelante los Presupuestos con Vox.

Los populares llegarán a esta XXVIII Unión Interparlamentaria después de los comicios en Extremadura, que tendrán lugar el 21 de diciembre, y donde pronostican una victoria «clarísima» de María Guardiola. La presidenta extremeña estaría, según los sondeos, en condiciones de mejorar su marca de 2023 y ampliar la distancia con el PSOE, pero no alcanzaría la mayoría absoluta.