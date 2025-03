Feijóo quiere proyectar unidad ante un Gobierno «en los minutos de descuento»

Alberto Núñez Feijóo hizo este sábado de la carballeira de San Xusto (Pontevedra) el epicentro del nuevo curso político del Partido Popular. En un acto ... de autoafirmación y de inyección moral entre los suyos, el líder nacional exhibió los logros de su formación en los últimos doce meses -las victorias en las elecciones gallegas y europeas y la mejora de resultados en País Vasco y Cataluña- y expuso las bases de su acción política con una promesa: «El Partido Popular volverá a ganar las elecciones y lo haremos con la ventaja suficiente para gobernar».

El jefe de la oposición fue categórico a la hora de esbozar los ejes de su estrategia en dos frentes: el cupo catalán y la inmigración. Frente a los disensos que las cesiones al independentismo y los pactos de financiación han provocado en las filas socialistas, Feijóo quiere arrojar una potente imagen de unidad.

Lo hizo este sábado, ante 2.500 personas en Cerdedo-Cotobade, en el corazón de Pontevendra, entre los que se encontraban además del municipalismo del PP gallego, los barones territoriales de Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana, dirigentes estatales como Cuca Gamarra y Miguel Tellado e incluso el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. «Frente a un PSOE acobardado y sumiso, es un orgullo presumir de un partido unido, libre, con principios, con compromiso y con palabra», proclamó Feijóo. Y pretende volver a demostrarlo en el cónclave que el próximo viernes mantendrá con sus presidentes autonómicos para ofrecer una propuesta conjunta en materia de financiación autonómica que estará fundamentada en «el principio de la igualdad de todos los españoles.

Cupo catalán Acusa a Sánchez de «mercadear» con el dinero de todos los españoles con la financiación singular

Un día después de que el secretario general del PSOE, en un nuevo golpe de efecto, apostase por adelantar el Congreso Federal a noviembre -previsto en principio para finales de 2025- para retar a los críticos y blindar su liderazgo, Feijóo quiso meter el dedo en la llaga pronosticando la «purga de todo el que le tosa [a Pedro Sánchez]». Proclamó que el presidente del Gobierno «no gobierna, mercadea con el dinero de los españoles» y, con el «cupo separatista, Sánchez también gobierna contra los suyos».

«Dimitir y convocar»

En un discurso en el que no ahorró en calificativos para retratar un Gobierno en «decadencia», «humillado por sus socios», que se encuentra «en los minutos de descuento» y que «mercadea con lo que no es suyo» -en referencia al cupo catalán-, elucubró con la idea de un adelanto electoral si el Gobierno no es capaz de recabar los apoyos suficientes para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso.

«Dimitir y convocar son los dos únicos verbos que deberían conjugar aquellos que mienten por sistema. Pero para dimitir y convocar hay que tener un mínimo de integridad y dignidad», azuzó. Feijóo llamó a los suyos a «estar preparados» ante un Ejecutivo en parálisis, sin proyectos e inmerso en «problemas de corrupción». «Sé que es más fácil llegar a Moncloa si patrocinas una cátedra que si ganas por mayoría en las elecciones», ironizó en una referencia velada a la investigación judicial en curso sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, y exponer los «escándalos» del Gobierno, sin ahondar en más detalles.

Comité federal del PSOE Feijóo pronostica «la purga de todo el que tosa» a Sánchez

La intervención pública de este sábado fue la primera de Feijóo tras la convalecencia de la operación ocular y el descanso por vacaciones en un agosto marcado, además de por el polémico pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, por la presión migratoria en territorios como Canarias y Ceuta y después de el PP votase en contra de la reforma de la ley de extranjería a finales de julio.

La inmigración fue, precisamente, la segunda pata del discurso en la que hizo hincapié el líder popular. «Este Gobierno está generando una crisis de migración irregular sin precedentes», denunció Feijóo.

«No valen para nada las giras vacías ni los bandazos», criticó, en referencia al viaje de tres días del presidente del Gobierno por África en el que, a su juicio, terminó diciendo lo que el PP siempre ha defendido -la deportación de los inmigrantes irregulares- e incurriendo en contradicciones que «ponen a prueba a sus palmeros». No obstante, el jefe del partido conservador invitó a Sánchez a sentarse con él para estudiar su plan en materia de inmigración y que de forma conjunta con la Unión Europea adopte las medidas pertinentes en esta materia.

Tras reclamar el respeto a las instituciones y a los «resultados democráticos», Feijóo también pidió, en un acto en el que ondearon más banderas venezolanas que españolas o gallegas, el reconocimiento de Edmundo Gónzalez como «legítimo ganador» de las elecciones en Venezuela.