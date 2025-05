Feijóo tacha a Armengol de «militante socialista» al no haber fijado aún la investidura de Sánchez El líder popular revela que fue la propia presidenta del Congreso quien fijó la fecha de su debate «tras hablar con Moncloa»

Javier Arias Lomo Miércoles, 4 de octubre 2023, 11:32 | Actualizado 12:12h. Comenta Compartir

El PP dispara contra Francina Armengol a raíz de la investidura de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha reprochado hoy a la presidenta del Congreso no haber fijado aún una fecha para la cita parlamentaria del líder socialista y consensuar con la Moncloa cuándo será el mejor momento dependiendo del estado de las negociaciones con el resto de grupos.

Ayer la propia Armengol aseguraba que establecería una fecha cuando la investidura estuviese «madura», algo inadmisible para el líder del PP, quien la acusa de actuar más como «una militante del PSOE» que como máxima autoridad del Parlamento en lo que se refiere al proceso de investidura a la presidencia del Gobierno.

Feijóo sostiene que las condiciones de las que ahora dispone el actuar presidente del Gobierno en funciones para tratar de formar Gobierno no son las mismas que le ofrecieron a él. Según el líder gallego, Armengol «habló con Moncloa» para pactar la fecha más conveniente para Sánchez y acabó por fijarse los días 26 y 27 de septiembre.

«Yo pedí a Armengol ocho días para mi investidura. Me dijo que tenía que ser en septiembre por viajes del presidente y agenda», ha apuntado Feijóo, quien ha cuestionado que «encima» Sánchez y sus ministros le digan que durante un mes «he perdido el tiempo». «Ahora resulta que Sánchez no tiene plazos. Hoy debe dar el plazo, a mí me dio 24 horas», ha añadido.

Feijóo, que ha concedido una entrevista a 'Onda Cero', ha vaticinado también «la inestabilidad» que, a su juicio, se aventura para España cuando la legislación pase por «un Gobierno inestable de 18 partidos» y dependiente «de alguien que no está en el Congreso», sino «huido». «Es la primera vez que el Gobierno depende de alguien huido de la Justicia».

Penalización de Vox

Feijóo también ha admitido este miércoles que en las elecciones generales del pasado 23 de julio le penalizó que el PSOE sacara el «doberman» con los pactos de PP y Vox en varias comunidades autónomas, pero ha subrayado que él cree que decir la verdad a la gente no es «equivocarse».

No obstante, el expresidente de Galicia sostiene que no le incomoda la foto que tendrá lugar con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la manifestación contra la amnistía que el próximo 8 de octubre se celebra en Barcelona.

«Hay fotos mías con el señor Abascal saludándonos en el Congreso de los Diputados. Yo le agradezco públicamente sus votos porque sin los 33 escaños de Vox yo no me hubiera podido presentar a la investidura y sin los 33 votos favorables de Vox yo no hubiera podido ser presidente del Gobierno», ha declarado Feijóo.

Temas

España