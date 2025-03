Feijóo renueva el Comité de Dirección con la incorporación de cuatro mujeres

Siguen los movimientos y cambios de Alberto Núñez Feijóo en el Partido Popular. El Comité Ejecutivo Nacional de la formación aprobará mañana las nuevas ... estructuras para reforzar la oposición ante el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Así, el líder popular ha decidido ampliar el Comité de Dirección con cuatro mujeres: Ester Muñoz, Noelia Núñez, Paloma Martin y Ana Alós. Todas ellas, que se convierten en vicesecretarias, llegan con el objetivo de mandar un mensaje de renovación y feminización de la cúpula. El propio Feijóo ya dijo el domingo que su idea era contar en esta nueva etapa con un equipo «ampliado», «rejuvenecido» y con «nuevas ideas y enfoques».

Con estas cuatro incorporaciones, el Comité de Dirección pasará a estar integrado por nueve vicesecretarios. Además de las cuatro incorporaciones, se mantienen Esteban González Pons, Juan Bravo y Borja Sémper, que junto a Carmen Fúnez, ascendida a vicesecretaria de Organización, y Elías Bendodo, reubicado como vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, conforman una directiva con el firme objetivo de plantar cara desde la oposición en una legislatura que, pronostican todos en Génova, «será dura».

Un equipo nucleado en el Congreso y en el Senado –aquí, con el fortín de la mayoría absoluta– que someta a un férreo marcaje y dé la réplica, área por área, a los ministros del PSOE y de Sumar. La feminización de la cúpula popular manda un mensaje de modernidad tras apostar para la portavocía en el Congreso en Miguel Tellado, el hombre fuerte de Feijóo durante su etapa como presidente en Galicia y con un estilo más contuntende que otros perfiles populares que también sonaban para dicho puesto.

Asumida, en una trabajosa digestión interna, la imposibilidad de alcanzar la Moncloa tras el 23-J, Feijóo y su equipo trabajan con la mentalidad de que esta es una legislatura de «resistencia» para el Ejecutivo y de combate para la oposición, que apunta a durar por una convicción: Sánchez ha demostrado ya que no existe «límite que no esté dispuesto a cruzar» para retener el poder tras sellar un pacto con los independentistas sustentado en la promulgación de la ley de amnistía que borrará las causas delictivas derivadas del 'procés'. Si el mandato se acorta no será tanto, aventuran fuentes de Génova, porque las eventuales exigencias 'in crescendo' del soberanismo catalán y vasco se le hagan insoportables al líder del PSOE, como porque atisbe «debilidades» en la tarea de la oposición.

Ester Muñoz va a ser la encargada de las áreas de Sanidad y Educación, mientras que Noelia Núñez estará al frente de la vicesecretaría de Movilización y Reto Digital para «ayudar a generar nuevos canales de interacción entre la ciudadanía y la política». Por su parte, Ana Alós será la responsable del área de Igualdad y Conciliación con el objetivo de «profundizar en la equiparación efectiva entre hombres y mujeres, para poner el foco también en el problema de la conciliación tanto de padres y madres con hijos, como de hijos con padres y madres con necesidades propias de la edad o de alguna patología o discapacidad».

Paloma Martín asumirá la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, ya que «conoce muy bien estas materias ya que ha sido consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid», según afirman desde el PP.