Feijóo marca el paso y esconde sus cartas Pacto. Acuerda con Ayuso que la presidenta madrileña no se presentará a unas hipotéticas primarias para liderar el PP

Ramón Gorriarán Madrid Lunes, 21 de febrero 2022, 12:49 | Actualizado 21:28h. Comenta Compartir

El eterno sucesor dicen que esta vez sí va a dar el paso. Claro que lo mismo se decía hace cuatro años, cuanto todo el PP estaba convencido de que Alberto Núñez Feijóo iba a relevar a Mariano Rajoy y dejó al partido con un palmo de narices.

El presidente de la Xunta de Galicia, como siempre, esconde sus cartas, pero se atisba la punta de algún naipe. El barón de barones, cuatro mayorías absolutas acreditan el título, ha desarrollado estos días una actividad frenética para lo que es su estilo. Ha hablado con Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso y el resto de barones para sellar la peor crisis de la historia del PP. Al primero, explicó este lunes, le transmitió «de forma clara, leal y nítida» qué debe hacer para sacar al partido del monumental atolladero. No contó qué le dijo, pero se le entendió todo. «Necesitamos una solución urgente. Hay que tomar decisiones que no son fáciles», y Casado «debe tomar esa última decisión». Que en román paladino se traduce en que el líder del PP debe dimitir. Las soluciones intermedias, como la cabeza de Teodoro García Egea, ya no sirven.

En el PP gallego no se mueve un papel sin su consentimiento y este lunes empezó a circular en las redes sociales un manifiesto con ese cuño en el que se afirma que ha llegado la hora de tomar «decisiones extraordinarias y dolorosas». La dirección del PP, precisa el texto, debe convocar el comité ajecutivo nacional para «designar una dirección provisional» que conduzca al partido hasta «la celebración de un congreso». Ese periodo de transición «debe ser lo más corto posible».

Pero de sus planes futuros, nada de nada. «En el partido -zanjó ante las insistentes preguntas- ya hemos dado espectáculos de hablar de personas, y yo vengo a hablar del PP y de España, no de mí mismo».

Ha hecho movimientos, sin embargo, que dan alguna pista. En su maratón telefónica de este fin de semana, llegó a un acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid para que no se presente a unas hipotéticas primarias antes del congreso extraordinario que trata de forzar. Feijóo no quiere entrar en competiciones con otros compañeros de partido por el liderazgo del PP. «Quiere -dice un diputado popular- un paseo militar y ser ungido por aclamación». No es un gesto de soberbia, aclaran fuentes próximas al presidente gallego, está convencido de que la mejor forma de recuperar la unidad después de una crisis es evitar las primarias.

La irrupción de Casado

Ya defendía ese planteamiento en 2018, y Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal estaban dispuestas a sacrificar sus candidaturas en aras de su elección. Pero un inesperado Pablo Casado anunció en Twitter a las 10:30 de la mañana de aquel 19 de junio: «He decidido presentarme al Congreso Nacional del PP. Ilusión por el futuro». Horas después, un Feijóo sin retener las lágrimas hizo público su paso atrás. «No puedo fallar a los gallegos porque sería, además, fallarme a mí mismo», comunicó a la plana mayor del PP de Galicia reunida en un hotel de Santiago.

Si da el paso, no quiere someterse a unas primarias y aspira a ser elegido por aclamación

En esta ocasión se dan circunstancias diferentes. Para empezar, y siempre y cuando Casado decida irse, no se vislumbra en el horizonte ningún aspirante a liderar el partido. Para continuar, juegan razones emocionales como el riesgo de «colapso» del PP, término utilizado este lunes por él mismo para describir el tamaño de la crisis. Para terminar, los cimientos de la estabilidad política de España se resentirían. Un trío de argumentos que muchos dirigentes del partido confían en que sea suficiente para convencer a Feijóo de que en esta ocasión debe tomar este tren, y no quedarse en el andén, como ha hecho con anteriores ofertas para desembarcar en Madrid.