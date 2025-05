Feijóo rechaza la moción de censura de Vox, pero abre la puerta a que el PP se abstenga

Cristina Vallejo Martes, 13 de diciembre 2022, 18:24 Comenta Compartir

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, reconfirmó este martes —aunque sin precisar plazos– que su partido presentará en solitario la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez si no logra recabar el apoyo de otras fuerzas. Sería la segunda operación de estas características que protagonizan los de Abascal, desde la que promovieron en octubre de 2020.

En esa ocasión, Vox se quedó solo y apenas logró sumar sus 52 votos favorables. Todos los demás grupos, el Partido Popular incluído, votaron en contra. Pero ahora, si finalmente la derecha radical presenta una nueva moción de censura, el resultado de la votación podría ser diferente. El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se abrió hoy mismo a una posible abstención durante una entrevista con Federico Jiménez Losantos en esRadio. Si bien primeramente, para revelar el sentido de su voto, Feijóo afirmó que necesitaba conocer el candidato, a la repregunta sobre lo que haría si éste fuera Abascal contestó: «Ya le anticipo que 'no' no vamos a votar. Oponernos a una moción de censura en España no lo vamos a hacer», aunque agregó que tendrán que analizarlo en el partido una vez se conozcan los detalles del movimiento.

En todo caso, el PP está en contra de la iniciativa. Así, Feijóo recriminó a Vox que sea ya la segunda que plantea: «Empezar a tomarse las mociones de censura como algo que cada año y medio se ponen...», criticó.

Ante el hecho de que varias mociones de censura en la historia de la democracia española se han presentado, no para ganarlas, sino para marcar posición contra la acción del Ejecutivo de turno, Feijóo insistió en su argumento de que, en estas circunstancias, hacer uso de este instrumento «fortalece al Gobierno» y su mayoría parlamentaria y abundó: «Una cosa es no ganar la moción de censura y otra cosa es fortalecer al Gobierno con la moción de censura o blanquear todo lo que está haciendo».

Feijóo también reveló que su partido se puso en contacto con los grupos minoritarios del Congreso para saber cuál era su opinión ante una eventual moción de censura y que todos, salvo los dos diputados de UPN y el de Foro, dijeron que no la iban a apoyar.

Frente a la moción de censura, el PP contrapone su petición de elecciones anticipadas y Feijóo no ahorra críticas a Vox por la «política ficción» en que incurre por anunciar la medida «con un candidato desconocido», operación que, a su juicio, «refuerza» a Sánchez, lo que «perjudica» al país. El presidente del PP también afeó a Vox que no haya presentado ninguna enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que ahora se tramitan en el Senado.