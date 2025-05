Feijóo se presenta ante sus socios europeos como «el futuro inmediato» de España

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 1 de junio 2022, 12:58 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

En el PP aprecian aires de cambio. Con sus socios y aliados apretando la soga como nunca, los populares creen que Pedro Sánchez atraviesa por uno de los momentos más delicados desde que hace cuatro años llegó al Gobierno tras descabalgar a Mariano Rajoy con una moción de censura. Incluso su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a sugerir un anticipo electoral por el «cierto caos» en el que asegura que ve la situación de la Moncloa. Este miércoles, el líder gallego fue más allá y dio por amortizada la legislatura ante sus socios europeos al presentarse como el «futuro inmediato» de España. «El PP simboliza la estabilidad de la España constitucional. Esa estabilidad que el Gobierno actual no es capaz de garantizar», aseveró ante el plenario del congreso del Partido Popular Europeo que ha eligido al alemán Mangfred Weber como su líder.

En su discurso, Feijóo dibujó un Ejecutivo «sin rumbo», desbordado por la crisis económica, «opaco» a la hora de ejecutar los fondos europeos y dividido por la OTAN y la política de seguridad. Dijo comprender los «recelos» y la «desazón» que colegas como la presidenta de la Comisión Europeoa, Ursula von der Leyen, le han trasladado estos dos días een la ronda de contactos que ha mantenido en Rotterdam. «Entiendo la intranquilidad por la división interna y la debilidad externa de mi país. Comparto su desazón por la posición anti OTAN de una parte del Ejecutivo y la desconfianza de nuestros socios», señaló.

Ante este panorama, el líder de los populares lanzó un mensaje de tranquilidad y pidió confianza, «que España merece» y que es «muy superior» a la que merece su Gobierno. Y ahí es donde entra en juego la formación conservadora, a la que presentó como garantía de que todos esos problemas que les preocupan se pueden resolver. «El PP no es una oposición euroescéptica, ni tendrá parte de un gobierno que dude de la permanencia de España en la OTAN», sino que el PP «es el partido que introdujo el euro en España», subrayó, y es quien «garantiza el cumplimiento de las reglas del euro», afirmó, en referencia a la necesidad de rebajar la deuda y el déficit.

Feijóo insistió en que el PP está «preparado para gobernar» y que no se desviará de su camino hacia la Moncloa. Reclamó también conocer «con inmediatez» las reformas anunciadas en Bruselas, especialmente la que tiene que ver con el futuro de las pensiones y sobre las que el Ejecutivo de coalición ha comprometido cambios estructurales que todavía no ha dado a conocer. El proyecto de ley tiene que estar aprobado a finales de junio para cumplir con la Europa y destrabar miles de millones de los fondos Next Generation. Sin embargo, a punto de que acabe el plazo, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios y el PP no parece dispuesto a respaldar la norma después de que el PSOE se negará a incluir el impulso a los planes de pensiones individuales.