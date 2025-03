Feijóo aprovecha el plan anticrisis para presentarse como alternativa económica

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 20 de abril 2022, 11:41 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo desgranó este miércoles ante los barones territoriales y la cúpula del PP, sus recetas económicas para enmendar la política del Gobierno y aliviar la situación de las familias y las empresas por la escalada de la inflación. Un plan que incluye, como ya avanzó a Pedro Sánchez en su reunión en la Moncloa, una bajada generalizada de impuestos de la que, a su entender, se beneficiarán las rentas medias y bajas, además de ayudas directas para quienes menos ingresos tengan. «Ésta es nuestra propuesta para España, y la que España necesita», proclamó el dirigente gallego ante los suyos.

Feijóo quiere que se devuelva a los ciudadanos el «excedente» en la recaudación fiscal como consecuencia de la fuerte inflación, que en el PP cifran en 10.000 millones de euros. Los populares calculan que esos ingresos añadidos para Hacienda ya superaron en enero y febrero los 7.500 millones cuando la previsión inicial de recaudación fijada en los Presupuestos es solo de 9.000. Recuerdan, además, que la Airef prevé que la sobrerecaudación tributaria del Estado para este año sea de 18.000 millones por lo que su propuesta económica, insisten en la dirección nacional, sería asumible para las cuentas del Ejecutivo. «Démosle a los ciudadanos el dinero que han pagado de más porque es suyo», aseveró el líder conservador.

La propuesta, elaborada por exministros y que el PP remitirá al Ejecutivo, a los agentes sociales y al resto partidos esta misma semana, supone una rebaja en el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros, deflactando la tarifa en los tres primeros tramos, además de ayudas directas de 200 euros anuales para las rentas menores de 17.000 euros o de 300 euros al año para las familias que no alcancen este umbral. El plan recoge también la creación de una figura, en los mínimos personales de las rentas medias y bajas, con un ajuste de las retenciones con efecto retroactivo.

Bajada del IVA

Dentro del paquete fiscal, el PP reclama una reducción inmediata del IVA que grava la energía o el gas al tipo superreducido del 4%, una reivindicación de Feijóo desde la última Conferencia de Presidentes y que el Gobierno desecha. Plantean también una rebaja en la tributación por módulos en el IVA para transporte, industria, agricultura y ganadería y un recorte del Impuesto sobre Sociedades para amortizar inversiones «en eficiencia energética».

La propuesta económica incluye, además, una racionalización del gasto burocrático y una reducción de la estructura del Ejecutivo de coalición; una serie de reformas estructurales para «consolidar el crecimiento económico de España», y el rediseño de los fondos europeos, con la propuesta concreta de utilizar el 7% de las ayudas comunitarias para financiar rebajas impositivas o para nuevas deducciones fiscales.

El líder del PP remitirá el viernes su plan a Sánchez sin visos de que el presidente se siente a negociarlo con él. El discurso de bajada de impuestos, en general, y del IRPF en particular, es rechazado de plano por la Moncloa. «Si el Gobierno quiere aceptar estas medidas –remarcó Feijóo– son suyas. Es nuestra aportación a la gobernabilidad del país».

La parálisis del Gobierno

El dirigente popular remarcó que los españoles «ya ven» que el PP está planteando propuestas «sólidas y solventes» mientras el Gobierno «está paralizado» y también observan que ha «solucionado sus problemas», ya que se ha «levantado, unido e ilusionado», en alusión a la grave crisis interna que acabó con la marcha forzada de Pablo Casado y su aterrizaje en Génova.

Feijóo recriminó al Gobierno que «solo quiera acordar el gobierno de los jueces» y no le interese «plantear medidas de choque contra la crisis» que vive España. También censuróque no haya comparecencia pública de miembros del Gobierno que no aprovechen para «echarle la culpa a todos los males de España». «Están mucho más ocupados en hacernos oposición -apuntó- que en gobernar».