El PP forzado a matizar que el «encaje» para Cataluña que plantea Feijóo parte de la igualdad

Alberto Núñez Feijóo pidió este miércoles a Pedro Sánchez que «recapacite» y no ceda ante las condiciones «imposibles» que ha fijado Carles Puigdemont para apoyar ... un candidato a presidir el Gobierno. El líder del PP considera «inaceptable» una amnistía previa a la investidura y un referéndum de independencia como exige el expresidente catalán para el 'sí' de los siete diputados de Junts en el Congreso porque «es ilegal». Aunque se mostró a abierto a «buscar un encaje del problema territorial de Cataluña», siempre que se haga a través de un pacto de Estado, «de acuerdo con la ley» y la Constitución. Así lo aseguró tras reunirse en Santa Cruz de Tenerife con el presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, para amarrar el apoyo de su diputado.

Horas después el PP tenía que matizar esas palabras para dejar claro que Feijóo no está proponiendo ningún trato especial para Cataluña. Fuentes del partido admiten que «es necesario un pacto territorial que mejore el funcionamiento de las comunidades autónomas» y que «por supuesto debe abordar la situación política en Cataluña», pero «siempre desde un principio de igualdad entre territorios». «Como máximos defensores de la igualdad entre españoles, es obvio que las propuestas que impliquen un trato jurídico o económico diferencial entre españoles no podrá contar con el respaldo del PP», señalan desde Génova.

El expresidente de la Xunta rechazó finalmente reunirse con Junts dentro de su ronda de contactos, tal y como tenía previsto, tras conocer los requisitos impuestos desde Waterloo. Prefiere, dice, perder la investidura que saltarse sus líneas rojas. «Cuando escuchamos a Puigdemont imponer sus condiciones para apoyar la investidura, dije que no puedo aceptarlas. Me cueste o no me cueste ser presidente del Gobierno», expuso ayer. Y fue más allá al asegurar que no puede aceptar «que la democracia española sea igual que una dictadura y que quepa la amnistía por los delitos cometidos que atentan como la democracia».

Para ello, Feijóo reclamó «intentar otro contacto» con el PSOE, tras su reunión con Sánchez, en la que ambos constataron que sus diferencias son insalvables para evitar que Junts condicione el futuro Gobierno. «Mi mano –dijo– sigue tendida. Ahora, si cabe, con más intensidad para que España no caiga en una anomalía democrática». Y porque, en su opinión, «el 94% de la población no puede ser chantajeada por el 6% independentista».

Frente al chantaje de sus potenciales socios o la repetición electoral, el líder de los populares ofreció a Sánchez una «tercera vía» mediante «pactos de Estado» como en Alemania o Francia que, una vez desarrollados y culminados, deriven en nuevas elecciones. Y que contaría, además, con 280 escaños, ya que suma los del PP, los del PSOE y los de Vox, porque Santiago Abascal ya dejó claro tras su reunión con el político gallego que, en caso de que prosperara ese acuerdo, su partido «no sería un obstáculo». Tampoco lo será Coalición Canaria, que se mostró partidario de un gran pacto de Estado. «Esa es la vía que quiere la mayoría», recalcó.