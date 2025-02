El PP pone a Belarra en su punto de mira al incidir en que sea cesada

El cruce de acusaciones entre el Gobierno en funciones y la oposición a cuenta de la crisis en Gaza no cesa y a las últimas ... voces del PP se unió ayer la de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que criticó la gestión que Pedro Sánchez está haciendo de las manifestaciones de algunos de sus ministros sobre la guerra entre Israel y Hamás.

«Una parte del Gobierno no puede decir los disparates que ha dicho desde el despacho oficial y con la bandera de España. No se puede decir cuando un país ha sido agredido por una banda terrorista», afirmó Feijóo en una entrevista en Telecinco. Preguntado por la postura que mantiene la ministra Ione Belarra y qué debería hacer Sánchez, el líder del PP declaró que «lo único que se puede hacer es cesarla». «Pero Si Sánchez cesa a Belarra probablemente no será presidente del Gobierno porque necesita los cinco votos de Podemos. Esta es la situación que vive España, de un bloqueo permanente», añadió.

Las declaraciones se produjeron en un día en el que el testigo de Belarra como principal crítica en el Gobierno con Israel lo tomó la ministra de Igualdad, Irene Montero. La número dos de Podemos defendió que llamar a actuar ante el «genocidio planificado» en Gaza no entraña «un problema de competencias» dentro de la coalición, sino «reaccionar por «humanidad y en defensa de los derechos humanos».

Por ello, Montero cree que las cuestiones fundamentales, como la política exterior, deben ser pactadas en el seno del Ejecutivo y no depender solo del criterio del presidente.