Feijóo pide al Gobierno que retire la candidatura de Ribera

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este miércoles al Gobierno que retire la candidatura de la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera ... para la Comisión Europea. «Es una situación insual y preocupante para Europa y para España como cuarta potencia de la Unión por las dudas que suscita en Bruselas la figura de Teresa Ribera», ha señalado el jefe de los populares.

En una comparecencia ante la prensa en la Sala del Escritorio del Congreso de los Diutados, Feijóo ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que presente otros perfiles «que no tengan la mochila de la responsabilidad de la DANA». «La ministra con más responsabilidad de la DANA, la que tenía a su cargo dos organismos para medir el caudal de los ríos y la meteorologia. Esa ministra no debería ser premiada con un puesto de relevancia en la UE en nombre de España», ha reclamado.

Feijóo ha afirmado que no tiene la capacidad para vetar su nombramiento, pero sí para que los 22 eurodiputados del PP en el Europarlamento tengan su opinión propia.

El jefe del PP ha evitado, a preguntas de la prensa, pronunciarse sobre qué candidato apoyaría su partido ni emitir ningún comentario «que pueda perjudicar a otro candidato del PSOE», reiterando su petición de retirar la propuesta de Ribera «por el interés de España» para ser un «Gobierno ejemplarizante para la UE».

Desde el principal partido de la oposición consideran que el nombramiento de la ministra «no es la adecuada», argumentando que sus políticas «han sido rechazadas por los agricultores, por buena parte de la industria y el sector energético». También ha expuesto las contradicciones en las que ha incurrido la ministra socialista. «He escuchado decir a la señor Ribera que no está en contra de la energía nuclear y aquí, sin embargo, está cerrando centrales nucleares. ¿Se imagina qué opinarán los parlamentarios europeos cuando Ribera proponga un plan para paliar las inundaciones después de esto?».

En este sentido, ha insistido en que tras perder las elecciones europeas ha permanecido en su ministerio. «Creo que en el Gabinete hay personas que conocen la UE, que la han trabajado y que no tienen la mancha política de Ribera. La Comisión Europea no es el escondite de ministras. Yo he dado mi opinión y he ejercido mis responsabilidades, si de mí dependiera, Ribera no sería la candidata del Gobierno de España.

Montero denuncia el «uso partidista» del PP

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha sido la primera en responder a las palabras del presidente del PP. «No hay derecho a que se esté a expensas de la pataleta de Feijóo», ha señalado. En los pasillos del Congreso, la también titular de Hacienda ha denunciado el «uso partidista» que, a su juicio, está haciendo del asunto la formación conservadora, y ha acusado a su líder de estar bloqueando la situación. Montero ha desmentido que Ribera «haya suspendido algún tipo de prueba» y urge la conformación del Ejecutivo europeo. Asimismo, ha calificado de «inadmisible» las «trabas» de Feijóo «ya no en la política española, también en la europea», escudándose en que «la señora Von der Leyen quiere desbloquear la esta situación».