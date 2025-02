Feijóo: «Es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo»

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 11 de marzo 2022 | Actualizado 16/03/2022 12:34h. Comenta Compartir

El PP cruzó este jueves una de las que para muchos era una línea roja al abrir el Gobierno de Castilla y León a Vox. La formación de Santiago Abascal no se conformó esta vez con un acuerdo programático y llevó su órdago hasta el final. La amenaza de repetir elecciones, con el temor a que los ultraderechistas crecieran más que ellos, hizo claudicar a Alfonso Fernández Mañueco, que cedió a todas sus exigencias de cargos. Un pacto de poder PP-Vox del que la oposición responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo y del que el barón gallego intenta desligarse por todos los medios. «A veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo», aseveró en Valencia en el inicio de su gira autonómica previa al congreso extraordinario que lo entronizará.

Feijóo, que lleva a gala haber frenado a Vox en Galicia, donde no logró entrar en el Parlamento en las elecciones autonómicas de 2020, no ha aclarado todavía cómo se plantea la relación con la extrema derecha, ahora que va a asumir las riendas del PP. Este viernes trató de defender una imagen autónoma de su partido, ajena a la necesidad de depender de terceros y moderada en la forma de entender la política. «Es evidente que no he capitulado de nada, entre otras cosas porque todavía no soy presidente de mi partido», se defendió Feijóo, también en alusión velada al reproche del líder de los conservadores europeos, Donald Tusk, quien utilizó justamente esa expresión, «capitulación».

El líder gallego aseguró que la suya no es una formación ni de modas –«hemos sobrevivido a nuestro fundador»–, ni populista, ni de falsas ilusiones y volvió a responsabilizar al PSOE de que Mañueco se entregase en brazos de la extrema derecha. Los conservadores quitan hierro a las críticas de la izquierda y recuerdan que los socialistas no están para dar lecciones ya que «gobiernan con Podemos y pactan con EHBildu».

El limbo en el que se encuentran los populares con la transición de Pablo Casado a Feijóo ha favorecido que haya un cierre de filas en el partido, incluso entre los que hasta hace apenas un mes renegaban de dar legitimidad a Vox. «Es la única vía», coinciden los cargos consultados. Aunque reconocen que «escuece» el peso –mayor del esperado– que finalmente han acabado teniendo los de Abascal con la Presidencia de las Cortes, la Vicepresidencia de la Junta y tres consejerías.

Consecuencias de Moreno

En Andalucía, donde se celebrará la próxima cita electoral, marcan ya distancias con Castilla y León. «Cada territorio es distinto», sostienen. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, salió este viernes al paso para evitar que la decisión de Mañueco marque un precedente en el partido. «Andalucía es Andalucía y Castilla y León es Castilla y León. Son dos realidades sociológicas diferentes», zanjó.

Los populares andaluces insisten en que el pacto con Vox no determinará lo que ocurra en su comunidad y siguen apostando por un gobierno en solitario. El examen para Moreno, en todo caso, llegará en otoño y está por ver cómo transcurren los primeros meses de gestión conjunta en Castilla y León. Nadie hace pronósticos claros, aunque en el PP confían en que se comiencen a ver pronto «las diferencias»entre un partido y otro.

Mañueco, por parte, desligó igualmente el acuerdo sellado con el futuro PP de Feijóo y con lo que pueda suceder en Andalucía. «Es aplicable a un momento determinado –recalcó– y a una comunidad determinada». El barón popular quiere evitar que el pacto con Vox enturbie el aterrizaje del nuevo líder nacional y ha dado orden de «agilizar lo máximo posible» el debate de investidura. Ve difícil que sea la próxima semana pero no desea que se demore su toma de posesión. Y para ese momento espera que la estructura del gobierno esté «cerrada».

El reparto de las carteras está aún por negociar. Los populares confían en que la consejería de Familia quede bajo su manto. Una cartera a la que en principio aspiran los de Abascal como han dejado entrever, junto con la de Agricultura y la de Fomento y Medio Ambiente.