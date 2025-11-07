Feijóo llevará al Congreso la revalorización de las pensiones en plena ruptura de Junts con el Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que presentará una proposición de ley en el Congreso para garantizar que las pensiones ... se actualicen con el IPC incluso en situación de prórroga presupuestaria, como la actual; una iniciativa con la que los populares pretenden «proteger a los ciudadanos de la inoperancia de un Gobierno acabado», según describen fuentes de Génova.

La propuesta busca en paralelo retratar a los grupos de la Cámara baja, singularmente a Junts, después de que el partido de Carles Puigdemont confirmara que va a bloquear la legislatura con el veto a 25 leyes en el Parlamento, incluidos los futuros Presupuestos. «Los pensionistas no son culpables de que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga mayoría ni proyecto para gobernar», ha dicho Feijóo en Ciudad Real durante el Congreso de la Unión Europea de Mayores.

El año pasado, también en prórroga presupuestaria, el Ejecutivo tuvo serios problemas para aprobar el decreto que incluía la revalorización de las pensiones. Tras un primer rechazo en el Congreso con los votos del PP, Vox y Junts, el Gobierno llegó a un acuerdo de última hora con el grupo catalán para garantizar una subida del 2,8%.

En el nuevo curso político, Feijóo está incidiendo en los problemas del Gobierno para aprobar unos nuevos presupuestos y en su necesidad de utilizar prórrogas presupuestarias. La semana pasada, los populares adelantaron que presentarán en la Cámara baja una iniciativa para prohibir el traslado de créditos entre secciones presupuestarias, de forma que el Gobierno no pueda usar «de forma discrecional» unos fondos que el Parlamento ha destinado para una política a otras.

«Llevamos toda la legislatura denunciando que un país no puede funcionar indefinidamente sin Presupuestos. Los ciudadanos no deben ser víctimas de la inestabilidad de un Gobierno que gasta de acuerdo a su interés pero sin el control de las Cortes», ha subrayado el líder popular.