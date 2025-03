Feijóo llama a los socialistas críticos a combatir la amnistía con «hechos»

El PP respondió este domingo con contundencia al aval de la militancia socialista a Pedro Sánchez y al avance de las negociaciones para la investidura ... con los independentistas catalanes. Mientras a Bruselas llegaban los principales dirigentes de Junts para cerrar con Carlos Puigdemont los flecos del previsible acuerdo, Alberto Nuñez Feijóo hacía desde Valencia un llamamiento a los críticos con el presidente del Gobierno en funciones para que «demuestren con hechos» su disconformidad con el rumbo emprendido. «Si hay socialistas de éstos, que lo demuestren con hechos, porque si solo hablan y no lo demuestran con hechos, son igual a Sánchez. La nada», proclamó el dirigente gallego ante unas 20.000 personas, según cálculos del partido y 10.000, según la Delegación del Gobierno.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, es una de esas voces críticas contra la medida de gracia. Su federación, incluso, es la que menor porcentaje de apoyo (78,5%) ha ofrecido a Sánchez en la consulta a la militancia cuyos resultados se conocieron este domingo. El jueves, el líder regional del PP, Paco Núñez, pidió por carta a García Page que emplazase a sus diputados en el Congreso a seguir los pasos de Carmen Calvo cuando se aprobó la ley Trans y votar en conciencia. Hoy, Feijóo incidió en esa vía aventurando las pésimas consecuencias que tendrán para los socialistas la deriva emprendida por Sánchez. «España seguirá y el PSOE –vaticinó– será la nada».

Con el acuerdo con Junts muy cercano –puede ser cuestión de horas o de días–, los populares incrementan la presión al jefe del Ejecutivo en funciones por todos los frentes y advierten de que no se van a quedar de brazos cruzados. «No vamos a pasar ni una», avisó el expresidente de la Xunta, muy consciente de que el clima que se está generando contra la medida de gracia le favorece. No obstante, dejó claro que su formación no se «va a mover nunca del respeto a las instituciones». «Somos un partido democrático que vence en las urnas y convence en las calles», subrayó.

Ofensiva «política y jurídica»

Los conservadores están dispuestos a «defender España» desde todas las instituciones españolas y europeas y perfilan una «respuesta política y jurídica» al pacto con los soberanistas, que incluye, además de la amnistía a los encausados del 'procés', la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado. Una decisión que no ha gustado a las comunidades gobernadas por el PP que piden igualdad de trato –no renuncian a acogerse a una quita utilizando el mecanismo acordado con ERC– y que amenazan con ir a los tribunales, como es el caso de Castilla y Léon.

El líder del PP tendrá oportunidad este lunes de abordar esa ofensiva con sus barones durante la reunión en Génova de la Junta Directiva Nacional. «Nunca en 44 años ha sido más necesario defender la democracia», afirmó Feijóo, muy crítico con que Sánchez haya sobrepasado «las líneas rojas de la nación». En su opinión, las «cesiones» a los soberanistas «no se hacen por la convivencia», como alega el Gobierno «porque se pretende expulsar de Cataluña cualquier cosa que suene a España». Tampoco se hace «por pasar página» porque los independentistas, insistió, «lo han dicho claro y la amnistía es el punto de partida».