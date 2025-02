Feijóo llama a primar el estudio del inglés antes que enredarse en el debate de las lenguas cooficiales

Amparo Estrada Bilbao Lunes, 23 de octubre 2023, 15:11 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llamó hoy a primar el conocimiento del inglés en el sistema educativo antes que enredarse en el debate sobre las lenguas cooficiales. Tras la polémica generada por la aprobación del uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento español, Feijóo hizo este alegato la víspera de que los 27 estados miembro de la Unión Europea analice el posible uso del catalán en el Parlamento Europeo.

En el marco del XXVI Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en Bilbao, el presidente del PP lamentó que se hable más de «una tal amnistía» que de empleo o de autodeterminación en vez de rebajas fiscales. De hecho, Feijóo presumió de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han reducido 2.000 millones de euros en impuestos.

«Es indigno que los políticos piensen más en sí mismos que en los ciudadanos a los que sirve, y cuando cede a las condiciones que le pone otro político no está sirviendo», aseveró en una alusión clara a las negociaciones que están manteniendo el PSOE con los grupos nacionalistas para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

En un símil con el funcionamiento de las empresas, Feijóo enfatizó que a las compañías «no se les ocurriría fichar a gente para cubrir cuotas entre los socios» como sí hace el Gobierno socialista. O que en las empresas se preocupan por los balances, no por los puestos que ocupa cada uno o a no cumplir los principios éticos. En el marco de las negociaciones de la investidura, el líder del PP insistió en que «hay que volver al protagonismo internacional que tuvimos hace muy poco tiempo, y no hablar de las cosas que una minoría quiere imponer a una mayoría. No tiene sentido que un 6% imponga su voluntad al 94%», afirmó.

A su juicio, a «España no le está yendo bien» con el mayor incremento de precios desde 1986, una deuda pública «insostenible», falta de política industrial, caída de la inversión extranjera... «Lo que sobra es el triunfalismo económico oficial», sentenció.