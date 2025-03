Feijóo limita a la violencia machista la opción de pactos con el Gobierno

Álvaro Soto Madrid Viernes, 24 de noviembre 2023, 15:04 Comenta Compartir

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha limitado este viernes la posibilidad de acuerdos de su partido con el Gobierno de Pedro Sánchez a ... un solo asunto, la violencia machista. «Cuando el independentismo le abandone, que no me busque. Pero para pactar sobre violencia violencia machista, me encontará siempre», ha afirmado el líder de los populares durante un acto en Madrid en la víspera del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Con el debate sobre la amnistía a los participantes el 'procés' encima de la mesa, el presidente del PP negado la posibilidad de alcanzar a corto plazo acuerdos que necesitarían del consenso de los dos partidos, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también ha dejado una puerta abierta para el futuro. «Venimos a establecer puentes y venimos a decir que el Partido Popular sigue siendo el partido de Estado que cree en los pactos de Estado», ha afirmado. Feijóo se ha mostrado especialmente molesto por la alusión de Sánchez a levantar «muros» durante el discurso de investidura. Lo ha lamentado porque «a un lado se sitúan los que están en contra de la Constitución, los independentistas, y el Gobierno, y al otro, los que queremos vivir en democracia y en igualdad, y no aceptamos que unos tengan más derechos que otros». «Se lo decimos muy claramente, no nos gustan los muros, pero si el Gobierno sigue levantando un muro, que deje un hueco en ese muro y establezca un puente con el partido mayoritario, porque va a encontrar al partido mayoritario siempre a favor de la lucha contra la violencia machista», ha agregado el líder popular.

