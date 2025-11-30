HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 29 de noviembre, en Extremadura?
Feijóo, durante un acto del PP este sábado en Burgos. EP

Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV

El PP no solo descarta reconstruir puentes sino que sopesa citar a Aitor Esteban a la comisión del 'caso Koldo', al tiempo que su líder corteja al empresariado catalán

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Estaba todo bastante roto, después de que el PNV contribuyera decisivamente para que la moción de censura de Pedro Sánchez desalojara a Mariano Rajoy de ... La Moncloa, pero el divorcio se consumó hace dos años. Alberto Núñez Feijóo se quedó a cuatro escaños –los peneuvistas tienen cinco– de sacar adelante su fallida investidura y pasó factura al partido entonces pilotado por Andoni Ortuzar con una réplica en la tribuna en la que les respondió a la par que a Bildu; un desdén que los ahora dirigidos por Aitor Esteban, oponente del líder del PP en aquella sesión, no han olvidado. Eran los tiempos en los que Feijóo acompañó su frustrado intento de alcanzar el Gobierno con una cadena de convocatorias en las calles contra la ley de amnistía para Carles Puigdemont y el resto de líderes del 'procés' sobre la que se cimentó la investidura de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  2. 2

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  3. 3

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  4. 4 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  5. 5 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  6. 6

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  7. 7 Extremadura ilumina la Navidad
  8. 8 La Policía Local de Cáceres rescata a un hombre semiinconsciente tras el incendio de su vivienda
  9. 9

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  10. 10 El mejor jamón para estas navidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV

Feijóo lanza redes hacia Junts mientras remarca su distancia con el PNV