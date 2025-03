Feijóo desafía a Sánchez a «censurarse a sí mismo» por los ERE

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 28 de julio 2022, 12:33 | Actualizado 19:07h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo ha emplazado esta jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que presente una moción de censura contra sí mismo por las condenas a Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el 'caso ERE', «el mayor caso de corrupción sistemática de la historia reciente de nuestro país». El líder del PP ha asegurado que si el dirigente socialista fue «capaz de edificar su moción sobre lo que hizo» para descabalgar a Mariano Rajoy del Ejecutivo, ahora «hay verdades suficientes» para que «se censure a sí mismo».

En su balance del curso político, sin preguntas de los periodistas, Feijóo ha recordado que el líder socialista llegó a la Moncloa censurando a un Gobierno «que estaba centrado en los intereses generales de España». Enarboló, para ello, ha reprochado, «una falsa bandera de regeneración democrática», que se ha traducido «en el Gobierno más caro de la historia, el de mayor número de ministros, altos cargos y asesores, el que más ha usado el real decreto ley, el que más ha vulnerado la Ley de Transparencia y el que más reveses ha recibido del Tribunal Constitucional».

A las puertas de la Cámara alta y rodeado de la plana mayor del PP y de los senadores y diputados populares, el dirigente gallego ha relatado las acciones más desacertadas del Gobierno desde el pasado mes de septiembre, incidiendo en las desavenencias dentro de la coalición y ahondando en la crisis económica e institucional que atraviesa España. «Si nos preguntamos si esto es lo que merece España yo replico alto y claro que no. No merece un Gobierno más preocupado por los problemas con sus socios que por los problemas de España. No merece un Gobierno en conflicto permanente», ha ahondado.

Feijóo se ha referido también a la profunda crisis que ha afectado a Ferraz, acusando a Sánchez de «usar el Gobierno para intentar salvar al partido». Se refería así al último encaje de bolillos en el PSOE, colocando a dos ministras -María Jesús Montero y Pilar Alegría- en puestos destacados de la ejecutiva del PSOE. «Es imposible construir nada sólido -ha asegurado-, con un Gobierno dividido, dependiente y excesivo».

Vuelta a la «moderación»

En su intervención, el líder del PP ha cargado también contra la mesa de diálogo celebrada ayer entre el Gobierno y la Generalitat en la Moncloa y que supondrá, en su opinión, una «barra libre» para los soberanistas catalanes «para actuar contra el Estado» en alusión a la pretendida reforma del delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés', y también la falta de «equilibrio» entre el catalán y el castellano que quieren imponer en las escuelas. «A cambio de que Sánchez resista en el poder, veremos cesiones a los independentistas», ha advertido.

El dirigente popular ha dibujado a un Sánchez en caída libre al frente de «un Gobierno en división constante» y rehén de los secesionistas, al que a pedido que «vuelva a la moderación». En su opinión, el PSOE debe «recuperar la centralidad» y prescindir «de los apoyos que han servido para radicalizar y dividir el país». Y ha insistido en tender la mano a Sánchez si decide «enmendar su trayectoria autoritaria» volviendo a los grandes acuerdos de país y «volver al lugar que el PSOE nunca tuvo que abandonar».

Un balance «catastrofista»

El PSOE no ha tardado en reprochar al jefe de la oposición su «balance catastrofista» y «ausente de propuestas». La nueva portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, comparecía a continuación en Ferraz para censurar que la posición de Feijóo sea «la misma de siempre». «Es el mismo hilo del PP: confrontación, división y ruido», ha replicado.

La también ministra de Educación ha recriminado al gallego que «no arrime el hombro» y que ni siquiera sea capaz de alegrarse «por esos españoles que hoy tienen un empleo estable» en referencia al último dato de la EPA conocido este jueves con la bajada del paro por primera vez desde 2008 por debajo de la cota de los tres millones.