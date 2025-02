Feijóo insinúa que Sánchez puede ceder a un plebiscito no vinculante

Un día después de que el PP exhibiese en el Senado su rotundo rechazo a la amnistía que Pedro Sánchez negocia con los independentistas catalanes, ... Alberto Núñez Feijóo da el borrado del 'procés' por pactado, basándose en la intervención de Pere Aragonès en la Cámara alta, y ve «posible» incluso un acuerdo del presidente en funciones con Junts y ERC para ceder a «un referéndum» de autodeterminación «disfrazado de una consulta» que sí tuviera apariencia de constitucionalidad.

El líder popular no se refirió expresamente, en una entrevista en Telecinco, a los términos en los que podría concederse esta eventual exigencia que reclaman los independentistas, pero que en todo caso sería «técnicamente un referéndum no vinculante sino consultivo, porque el vinculante no podría hacerlo. Es posible, yo no lo descarto en ningún caso», afirmó. El artículo 92 de la Carta Magna contempla la posibilidad de someter a plebiscito de todos los ciudadanos «las decisiones políticas de especial transcendencia», aunque constitucionalistas descartan que este precepto dé cobertura a una pregunta sobre la ruptura de la unidad del Estado.

En el marco de las negociaciones para exprimir el valor decisivo de los siete votos de Junts, Carles Puigdemont ya apeló a ese artículo 92 de la Constitución al que vienen aludiendo los soberanistas como argumento para la celebración de un referéndum. El expresident catalán, huido de la justicia, atribuye al Estado español «falta voluntad política» para encauzar lo que, a su juicio, sí tendría encaje jurídic, en respuesta a los constitucionalistas que defienden que una consulta de autodeterminación no entra dentro de los límites de la Carta Magna.

Con esta diatriba como telón de fondo y con la cuenta atrás activada para la reelección de Sánchez o para nuevas elecciones, el líder el PP ironizó ayer con que «la palabra del Gobierno y de Sánchez no cotizan al alza» tras sus sucesivos cambios de criterio. Por lo que dejó caer que su rival podría transigir con esta pretensión de los separatistas como sucedáneo del referéndum para amarrar su investidura. «Si Sánchez escuchase lo que ha dicho hace unos años, meses o días, haría una moción de censura contra sus propias declaraciones», remató el político gallego.

De esta forma, lamentó que sea el expresidente de la Generalitat el que decida finalmente si hay repetición electoral. «Si Puigdemont quiere elecciones, las habrá. Y si quiere darle los votos a Sánchez y este convence a Podemos, tendrá una investidura», describió. Desde su punto de vista, la solución para terminar con el actual bloqueo pasa por la «centralidad» . Y volvió a incidir en la conveniencia de votar el 14 de enero, esta vez -retó- con el PSOE incluyendo la amnistía y el referéndum en su programa electoral. Feijóo criticó el «oscurantismo absoluto» que cubre las negociaciones del Gobierno con los independentistas y tildó de «sorprendente» que el Ejecutivo «no respete a las Cortes Generales» porque no acudió este jueves a la Cámara Alta a la sesión sobre la amnistía forzada por su partido y mantiene «cerrado» el Congreso.

Más actos contra la amnistía

El líder de los populares proseguirá este domingo en Toledo con su campaña contra la amnistía, en un acto que enlazará con otros previstos en Málaga y Valencia. La convocatoria en la capital castellanomanchega tratará de «mostrar que hasta los barones más críticos con Sánchez, como es el caso de Emiliano García-Page se han plegado a sus postulados», afirman fuentes del PP regional. El coordinador general del partido a nivel nacional, Elías Bendodo, cargó ayer con dureza contra Page por mostrarse «muy valiente desde la barrera» contra el eventual borrado del 'procés', pero de esconderse «tras el burladero cuando hay que dar la cara», en alusión a su ausencia en el pleno del Senado. Una reprobación por «hacer novillos» que Bendodo también extendió a los jefes de los gobiernos socialistas de Navarra y Asturias, María Chivite y Adrián Barbón.