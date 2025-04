Feijóo incide en que el «aquelarre» del Gobierno aboca al adelanto electoral

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 5 de mayo 2022, 15:41 | Actualizado 18:29h. Comenta Compartir

El PP ve al Gobierno de Pedro Sánchez incapaz de enderezar la situación con sus socios tras el escándalo por el presunto espionaje al independentismo que amenaza con dinamitar la legislatura. Los populares consideran que con este «grado de división», que ya no existe sólo entre el PSOE y Unidas Podemos sino entre los propios ministros socialistas, y entre todos los ministros y sus aliados, al jefe del Ejecutivo no le quedará otra salida que terminar apretando el botón electoral. «En esta situación creo que no podemos estar mucho tiempo», incidió este jueves Alberto Núñez Feijóo.

El líder de la oposición alertó de la mala imagen que, en su opinión, está dando el Gobierno de coalición con los miembros de su gabinete a la greña, «cuestionándose, insultándose y descalificándose» un día sí y otro también, además del «grado de inseguridad» y la «falta de fiabilidad» que transmiten. «Es muy difícil gobernar un país cuando no se es capaz de gobernar un gobierno. Si un presidente –aseveró Feijóo– no gobierna a 22 españoles, es muy difícil que pueda hacerlo con 47 millones de españoles».

Un «aquelarre político», lamentó el dirigente gallego, que augura se recrudecerá en las próximas semanas, a las puertas de la cumbre de la OTAN que se celebra en junio en Madrid. «¿Cómo vamos a recibir ahora a todos los jefes de Estado que acudan a la Cumbre?», reflexionó Feijóo tras presidir en Santiago su último consejo de Gobierno de la Xunta.

Explicaciones

Tras la declaración de la directora del CNI, en la que ésta confirmó que se ha espiado a independentistas catalanes «con autorización judicial», el jefe de la oposición emplazó a Sánchez a aclarar en su próxima comparecencia en el Congreso -aún sin fecha- quién pidió espiar a esos políticos y con qué objetivo. «El CNI lo único que ha hecho es espiar a determinados políticos catalanes con autorización judicial, previa solicitud del órgano político competente», manifestó.

Feijóo insistió en que «el problema es que el Ejecutivo no está a favor de la seguridad del Estado», como tampoco sus socios parlamentarios, y eso provoca «inseguridad del Estado». «Lo lamento profundamente porque creo que España -alertó- está perdiendo mucha credibilidad».