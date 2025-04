Feijóo incide en que la amnistía rompe la igualdad que diferencia la democracia de la dictadura

Mateo Balín Madrid Domingo, 17 de septiembre 2023, 14:08 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo ya calienta motores para el gran acto que el Partido Popular prepara en la Plaza Felipe II de Madrid el próximo domingo. Una concentración que servirá para reafirmar la España constitucional frente a la amnistía del 'procés' que reclaman Junts para investir a Pedro Sánchez. Desde Santiago de Compostela, en el simbólico pabellón multiusos Fuentes del Sar donde hace un año comenzó su carrera a la Moncloa, el líder del PP incidió en que su partido defenderá «con énfasis un principio fundamental, la igualdad de todos los españoles que diferencia la democracia de una dictadura».

Acompañado por la plana mayor de los populares gallegos, con el presidenta de la Xunta Alfonso Rueda a la cabeza, Feijóo ha señalado que el motivo de la concentración del día 24 en Madrid, 48 horas antes del debate de su investidura en el Congreso, «va más allá de los partidos y de las siglas», ya que se pretende salvaguardar la democracia y la garantía de nuestros derechos y libertades porque «ningún ciudadano vale menos que otro».

Según el candidato a la presidencia del Gobierno, esta defensa del principio de igualdad se produce por el nivel de «degradación moral» de la política española. Una circunstancia que atribuyó a las cesiones y a la «connivencia» de Sánchez con los independentistas. «Llegamos hasta aquí porque ERC le ha dictado al Gobierno qué había que hacer con los indultos y la derogación de la sedición; le han hecho una campaña de imagen a (Arnaldo) Otegi y Bildu para ser lehendakari; y han permitido que Junts y (Carles) Puigdemont decidan quién va a ser el próximo presidente del Gobierno», recriminó.

Tirando de épica y presentado al PP como el «gran partido de Estado» que nació en democracia para defender la Constitución frente a aquellos que solo les interesa su currículo, en referencia al líder socialista, Feijóo aseguró a los suyos que defenderá España hasta el final. «Cueste lo que cueste, aunque nos cueste la presidencia del Gobierno», remarcó, porque «la justicia no puede hacer distinciones, el privilegio de unos pocos no es la igualdad de todos, un político independentista no vale más que el resto y su voto, tampoco».

El PSOE, un «partido elitista»

Para el expresidente de la Xunta, a sus contrincantes «les molesta» que el Rey le proponga a la investidura después de ganar las elecciones «porque demuestra que ellos las han perdido». También molesta, enumeró, que su proyecto político «no está sometido a ningún chantaje, que demos voz a todos los españoles y que contemos sus incontables mentiras».

Feijóo se refirió a la corriente crítica contra la amnistía por parte de históricos dirigentes del PSOE, como Felipe González o Alfonso Guerra, o la salida del partido de Nicolás Redondo. «Expulsan a sus militantes por defender la Constitución, la dignidad, la coherencia y el sentido común de un partido socialista que ya no lo es, que se ha convertido en un partido elitista», retrató el líder popular.

Otro asunto de actualidad, la reforma exprés del reglamento para el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, es para Feijóo una polémica «que nos desune, porque todos tenemos la obligación y el derecho a conocer» la lengua común, el español. De igual modo, el candidato considera cumplido su compromiso de hace un año de ir a Madrid, ganar las elecciones «sin insultar a nadie» y hacer el debate de investidura el próximo 26 de septiembre.