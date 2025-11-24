HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Feijóo interviene en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. E. P.

Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general cumpla «unos requisitos mínimos de solvencia e independencia»

El líder del PP defiende que el relevo de García Ortiz debe ser un jurista de reconocido prestigio que cuente con experiencia, el aval del CGPJ y que no haya ocupado cargos políticos

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

Alberto Núñez Feijóo exigió este lunes a Pedro Sánchez que el nuevo fiscal general del Estado cumpla «unos requisitos mínimos de solvencia e independencia». El ... líder del PP defiende que el relevo de Álvaro García Ortiz, que presentó su dimisión tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe ser un «jurista de reconocido prestigio» que cuente con «veinte años de experiencia», con el «aval» del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato y que «no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores».

