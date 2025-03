Feijóo exhibirá este sábado su unidad con Aznar y Rajoy frente la lejanía de algunos barones con Sánchez

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 3 de febrero 2023 | Actualizado 09/02/2023 12:09h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo conseguirá este sábado lo que no pudo su antecesor, Pablo Casado. Los dos expresidentes del Gobierno del PP, José María Aznar y ... Mariano Rajoy, juntos en un mismo escenario, compartiendo acto de partido y foto. El líder gallego reunirá a los dos exmandatarios, distanciados desde 2016, en la intermunicipal que los populares celebran en Valencia y que servirá de lanzamiento de la campaña para las elecciones municipales del 28 de mayo. Una cita con la que Feijóo quiere dar una imagen de «unión» entre el pasado y el presente del partido en la que no estará, sin embargo, Casado. «Queremos hablar de gestión y de gobiernos, por lo que son muchos alcaldes y alcaldesas de gestión de presente, futuro y pasado. Por lo tanto estamos hablando de expresidentes del Gobierno y no del partido», justifican en la dirección la ausencia de quien fue su líder.

Feijóo ha gestionado personalmente la presencia de Aznar y Rajoy en el cónclave. Ambos son el paradigma de las dos almas que conviven en el PP:el madrileño, la más neoliberal; el gallego, la más tecnócrata. Y no hacen ningún esfuerzo para maquillar sus diferencias. Aznar rompió con Rajoy definitivamente hace seis años, cuando decidió, tras múltiples desencuentros, renunciar al cargo de presidente de honor del PP. Los años de la mayoría absoluta de los populares, entre 2011 y 2015, fueron un caldo de cultivo para las críticas del expresidente del Gobierno, que en las elecciones de 2016 ni si quiera participó en la campaña de Rajoy. Desde entonces rara vez han coincidido en público y, cuando lo han hecho, la frialdad ha sido palpable. En la convención nacional de 2019 los dos exmandatarios intervinieron en días diferentes para evitar coincidir y Casado se vio privado de la foto de familia, aunque Génova entonces puso el foco en que lo relevante era el doble respaldo al entonces líder de los populares en un momento especialmente crítico por la fragmentación del centroderecha, que basculaba en ese momento entre el fulgurante ascenso de Ciudadanos y la irrupción de Vox. Dos años después, en el último cónclave que se celebraría durante la etapa de Casado, repitieron el mismo esquema y participaron en actos por separado, Aznar en Sevilla y Rajoy en Valladolid. «Talento» y moderación Este fin de semana los dos salvarán sus distancias en pro de Feijóo, mucho más cercano al expresidente gallego aunque ha logrado de momento mantener también el respaldo de Aznar. La presencia de los dos ex jefes del Ejecutivo en Valencia refleja, apuntan en Génova, la unidad del partido en un momento el que el líder de los populares reivindicará «el talento que siempre han congregado las filas del PP», invitando también a personas de la sociedad civil y de otros partidos a sumarse «a la centralidad y moderación» de su proyecto. «Ambos son el claro ejemplo de ejecutivos en situaciones de dificultad y de cómo el PP –insisten en el cuartel general de los conservadores– siempre ha antepuesto el interés general de España y de los ciudadanos a los intereses particulares y de partido». Para Feijóo es imprescindible mostrar un cierre de filas entre los suyos en un momento en el que barones del PSOE como Emiliano García-Page o Javier Lambán marcan distancia con Pedro Sánchez, a quien además le han llovido críticas desde 'históricos' del partido como Felipe González o Alfonso Guerra. Las polémicas por las medidas impulsadas desde la Moncloa, desde la rebaja de penas a agresores sexuales en aplicación de la ley del 'solo sí es sí' hasta la derogación del delito de sedición, preocupan y mucho a varios dirigentes territoriales socialistas, que afilan su perfil propio de cara al 28-M. Frente a esa brecha de Sánchez con algunos de sus barones, el líder del PP exhibirá hoy unidad con sus dirigentes y sus predecesores.

