Feijóo avanza que el PP apoyará la reforma de las pensiones del Gobierno

El Partido Popular ha comenzado el año como lo acabó: con una intensa oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y recalcando la necesidad de abrir ... una nueva etapa política en España. Pero Alberto Núñez Feijóo ha decidido sacar de esa ecuación de acoso y derribo a Moncloa la reforma de pensiones que el Ejecutivo pactó con patronal y sindicatos el pasado mes de septiembre, cuya convalidación se va a votar en el Congreso de los Diputados la semana que viene.

«No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí en el contenido: hay un acuerdo entre patronal y sindicatos y, aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar y negociar en la cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese decreto», ha asegurado el expresidente de la Junta de Galicia en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en Madrid.

La última parte de la reforma de las pensiones que la Cámara Baja examinará la última semana de enero establece un nuevo marco legislativo para compatibilizar trabajo y pensión; es decir, se pondrán en marcha nuevas normas para la jubilación parcial y activa con el objetivo de favorecer la salida gradual y flexible del mercado de trabajo, en línea de lo que sucede en otros países del entorno.

De esta forma, la nueva norma ampliará el abanico de opciones que tienen las personas trabajadoras para compatibilizar un empleo con la pensión. Así, el acceso a la jubilación parcial podrá producirse, con el correspondiente contrato de relevo, hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación que corresponda en función de la carrera de cotización para todos los sectores, no solo la manufactura, con lo que se adelanta un año el retiro.

También se mejoran las garantías de empleo del trabajador relevista, cuyo contrato tendrá que ser de carácter indefinido y a tiempo completo, mientras se exigirá a la empresa mantenerlo al menos durante los dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial. La industria manufacturera, por su parte, podrá mantener sus actuales condiciones más ventajosas hasta el año 2029, aunque con varios ajustes que incrementarán progresivamente la cotización de la empresa y del jubilado parcial.

No obstante, ese mismo acto de Feijóo ha servido también para enfriar la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado con el PSOE en materia de vivienda si Sánchez no da marcha atrás en su proposición de ley para limitar la acción popular. «Será muy difícil», ha asegurado el líder del PP, quien ha aprovechado la ocasión para cargar contra el secretario general socialista y su acción en este frente desde que es presidente del Gobierno. «Su fracaso más sonoro es su política de vivienda. Ni ha hecho nada ni nadie le ve capaz de revertir la situación. No tiene consenso ni en su propio gobierno«.

Batalla en vivienda

El líder de los populares se ha expresado favorable a las deducciones fiscales propuestas por el Ejecutivo, pero ha dejado claro su oposición frontal a «eternizar» la protección oficial y el intervencionismo. «La intervención no es el camino. Lo acreditan los datos, se está desplomando la oferta. Ofrecer solo alquiler no es el mensaje».

Feijóo ha desgranado, además, los objetivos de su nuevo plan -presentado durante el cónclave del partido este fin de semana en Covadonga (Asturias)-, basado en 12 puntos clave para aliviar los graves desequilibrios en el mercado inmobiliario, pero con el foco para «quienes lo tienen más difícil», como los jóvenes menores de 40 años, quienes no tienen suficiente ahorro para pagar las elevadas entradas que pide la banca para financiar las hipotecas.

El líder gallego también se ha referido a Venezuela y la reciente investidura de Nicolás Maduro -quien no ha presentado todavía las actas de las elecciones y que ha perdido numerosos apoyos internacionales desde entonces- «El presidente del Gobierno es muy valiente con los dictadores muertos y muy cobarde con los dictadores vivos», decía Feijóo, quien aludía de esta forma también a los actos del PSOE sobre el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.