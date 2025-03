Feijóo eleva la presión y registrará en el Congreso una propuesta para endurecer la malversación

María Eugenia Alonso Madrid Viernes, 5 de mayo 2023, 14:37 | Actualizado 16:01h. Comenta Compartir

El PP ha visto en la «advertencia» de Bruselas, a través de una propuesta de la Comisión Europea para luchar contra la corrupción de manera armonizada, un filón electoral que exprimir a una semana de que la campaña del 28-M eche a andar. Si el jueves Alberto Núñez Feijóo ofrecía los votos de los populares para revertir la contrarreforma del Código Penal que rebajó en diciembre las penas por malversación, ayer el líder gallego dio un paso más y avanzó que su partido presentará en el Congreso una reforma para recuperar la horquilla punitiva anterior, en línea con la nueva directiva europea. «Europa ha dicho que hay que subir las penas a los corruptos. Vamos a presentar una reforma para volver a las penas anteriores y solo le pedimos al presidente del Gobierno que nos copie», afirmó durante un acto de precampaña en Melilla.

El texto de Bruselas plantea que la pena máxima de prisión para el delito de malversación sea en todos los países de la UE de «al menos cinco años», por encima de los cuatro que fijó en el caso del nuevo tipo atenuado la reforma pactada hace seis meses por el Ejecutivo y Esquerra para tratar de favorecer a los dirigentes independentistas condenados por el 'procés'. Sin embargo, aún debe ser negociado tanto por el Consejo de Ministros como por la Eurocámara. Y a eso se aferra el Gobierno para no darse por aludido. Aducen que la armonización de este tipo de delitos es una «buena noticia» que coge a España con los «deberes hechos» porque también en diciembre se introdujo en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que la Fiscalía Anticorrupción llevaba años demandando.

Los populares, que exigieron hasta el último momento que esa reforma no se llevara a término, consideran que tras el toque de atención de Europa debería aprobarse antes de que empiece la presidencia española de la UE, que se abre el próximo 1 de julio. Feijóo seguirá la estrategia que planteó en los cambios en la ley del 'sí es sí'. Es decir, registrará en el Parlamento su propuesta de reforma ofreciendo el pacto al PSOE. «Nos insultaron, nos descalificaron, nos despreciaron y nos copiaron. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con la corrupción», señaló el expresidente de la Xunta, que aseguró que si el acuerdo no es posible, la llevará a cabo cuando obtenga la mayoría suficiente para hacerlo. «España –insistió– no puede permitirse el lujo de empezar la Presidencia rotatoria con esta advertencia de Europa».

Feijóo hizo hincapié en su objetivo de «derogar el sanchismo» revirtiendo todos los «errores» y las «chapuzas legislativas» cometidas en los últimos cinco años. Se trata, insisten en la dirección nacional, de enterrar «las malas prácticas del sanchismo» en el fondo y en la forma, como por ejemplo viajar en «Falcón a los actos del PSOE, la prepotencia, la mentira» o «las leyes en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles». El PP radiografiará toda la acción del Ejecutivo actual y las conclusiones serán plasmadas en el futuro programa de Gobierno que llevará el líder gallego en diciembre. Si llegan a la Moncloa determinarán qué normas serán derogadas o en cuáles cambiarán sólo cuestiones puntuales.