Feijóo duda de que Europa apoye la «excéntrica» política exterior de Sánchez

La tormenta desatada por el viaje a Oriente Próximo de Pedro Sánchez, cuya exigencia a Israel para que cesen «las insoportables» muertes en Gaza y ... su apertura a reconocer de forma unilateral al Estado palestino han llevado al Gobierno de Benjamín Netanyahu a acusarle de «apoyar el terrorismo» de Hamás, ha abierto, al margen de sus consecuencias en el delicado contexto internacional, la enésima brecha entre el Ejecutivo y el PP. Una brecha que ensancha la distancia entre ambos partidos en uno de los contados consensos que se mantenían en pie, la estrategia diplomática de España, a raíz de que hace año y medio Sánchez imprimiera un giro histórico en las relaciones con Marruecos y el conflicto con el pueblo saharaui. Esta mañana, en una intervención ante los medios en Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha interpretado que las palabras del presidente en su gira representan una «falta de respeto» hacia Israel derivadas de una política exterior «excéntrica» que, sugirió, la UE no comparte.

El viernes, en una escenario cargado de simbolismo -el paso de Rafah entre Egipto y Gaza, en el preludio del canje de rehenes y presos entre el Ejecutivo de Tel Aviv y Hamás-, Sánchez fue más allá de lo que había ido nunca en su apuesta por la solución de los dos estados para el enquistado contencioso en Oriente Próximo; una propuesta de salida que se dotó en 2014 del apoyo unánime de todos los grupos con representación en el Congreso. Allí, en pleno avispero, el mandatario socialista abrió la puerta a que España admita la legitimidad de Palestina para articularse como un Estado incluso aunque -y esa fue la novedad- no exista un consenso entre los socios comunitarios. En paralelo a ese significativo movimiento diplomático, que entronca con lo que vienen exigiendo a Sánchez sus socios de Sumar, Netanyahu y los suyos convocaron a la embajadora española en Tel Aviv para dirigirle «una dura reprimenda» por las manifestaciones efectuadas la víspera por el presidente cara a cara con el primer ministro israelí. Aunque Sánchez denunció «la barbarie» perpetrada por Hamás en la ofensiva del 7 de octubre que ha hecho estallar el clima bélico de mayor virulencia en años, las autoridades israelíes se quedaron con sus expresiones críticas pidiendo al Gobierno hebreo contención en su respuesta ante el drama humanitario en la Franja de Gaza. Las milicias integristas palestinas optaron el sábado por echar gasolina al fuego al agradecer al jefe del Ejecutivo español, pese a que este las considerara un grupo terrorista, su mensaje «claro» y audaz«, lo que en el ámbito doméstico se ha traducido en una intensificación de las críticas de las derechas y en la renovada exigencia por parte de Podemos para romper todo lazo diplomático con Israel.

Para Feijóo, la actitud de Sánchez a su largo de su problemático viaje constituye «una ocurrencia» llamada a ofender a los israelíes y derivada de esa política exterior «excéntrica» que, a su juicio, está desprestigiando a España y empeorando su reputación internacional. El líder del PP, que ha vueelto a acusar a su oponente de conducirse por su propia cuenta en un asunto de Estado sin intentar aproximar su diplomacia al primer partido de la oposición, le ha desafiado a que ha haga tres cosas: preguntar a la UE si comparte su eventual y unilateral reconocimiento del Estado palestino -Feijóo alentó que ese consenso no existe dadas la reticcencias de Estados como Alemania-; clarificar si va a romper o no con Israel como le ha reclamado la exministra Ione Belarra; y si todo su gabinete condenará el terrorismo de Hamás, después de que dos eurodiputados que hoy son ministros de Sumar -Sira Rego, cuyo padre es palestino, y Ernest Urtasun- no lo hicieran en la Cámara de Estrasburgo. «No cree un conflicto diplomático en un contexto bélico», ha urgido el jefe de filas de los populares al presidente.

Remodelación interna

Feijóo se ha referido también al reajuste en la ejecutiva del PP del que solo se ha consumado por ahora la dedicación exclusiva de Cuca Gamarra a la secretaría general del partido abandonando la portavocía en el Congreso. El líder de los populares, que se comprometió a culminar los cambios en lo que resta de este noviembre, ha asegurado que este jueves estarán ya en vigor en la primera reunión del remozado comité de dirección. Cambios llamados, ha dicho, a incorporar «nuevas ideas, nuevos enfoques y gente joven» con los que «derribar los muros» que pretender levantar Sánchez entre los españoles para erigirse en la fuerza política que «los represente a todos» tendiendo «puentes».