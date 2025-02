El Gobierno aconseja a Feijóo hacer también una «reflexión» como Sánchez

El Gobierno no ha tardado en salir al paso a las últimas afirmaciones de Alberto Núñez Feijóo, quien continúa elevando el tono contra Pedro Sánchez ... une vez resuelto el órdago que lanzó con su capítulo de dimisión fallida. El líder del Partido Popular sostiene que el secretario general del PSOE ha «utlizado a su mujer» para su propio beneficio político y por eso «el lodo» es él. «Nunca sometería a mi familia al escarnio público al que la ha sometido el señor Sánchez».

Ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha respondido al líder gallego, a quien ha aconsejado hacer también una «reflexión» como ha hecho el propio Sánchez, ya que, a su juicio, debería hacer una oposición «rigurosa» y «seria» centrada en presentar su «alternativa» en vez de hablar «básicamente» de la esposa del presidente. Unas declaraciones que el también expresidente canario ha pronunciado durante los actos de celebración de la Comunidad de Madrid por el Dos de Mayo en Sol.

El expresidente de la Junta de Galicia se ha manifestado de esta forma en una entrevista publicada este jueves en el Diario ABC, donde el presidente de los populares asegura que el jefe del Ejecutivo le «insultó» desde que llegó a la dirección del PP. «Al cabo de un mes empezó acuñando aquello de ignorancia o mala fe. Mandó a todos sus ministros a insultarme de forma indiscriminada a partir de agosto de 2022, cuando conseguimos la mayoría absoluta en Andalucía y las encuestas empezaron a dar una distancia importante con el PSOE. Y no ha parado hasta la fecha», ha apuntado.

Asimismo -respecto a la Begoña Gómez-, Feijóo dice «no tener ningún interés en señalar los problemas de la mujer del presidente». Y apunta que «su deber es señalar que el presidente ha consentido que su mujer tenga problemas». «Yo no busco censurar a las personas que no están en política por lo que hacen, para eso ya están los tribunales y las instituciones. Lo que me corresponde es censurar a las personas que, estando en política, dejan que otros se beneficien de su relación con la política».