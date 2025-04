Feijóo homologa a Sánchez con Franco por su reforma para limitar la acción popular

El PP cargó este lunes con dureza contra la propuesta registrada el viernes por el PSOE en el Congreso para restringir la acusación popular ... y llegó a equiparar a Pedro Sánchez con Francisco Franco, con el telón de fondo de los actos del Gobierno por el cincuentenario de la muerte del dictador. «La familia del presidente es inviolable, todos los sumarios abiertos contra su mujer y su hermano quedarán en nada», anticipó Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero, donde alzó la voz para «pedir unas elecciones» y «resetear la política española».

El jefe de la oposición criticó sin medias tintas la nueva proposición de ley de los socialistas para limitar a jueces y acusaciones populares que, de entrar en vigor, llevaría al archivo de procedimientos en curso, como el que afecta a la esposa o al hermano del presidente del Gobierno. Según Feijóo, la «ley Begoña» —como la tildan ya los populares— supone, a su juicio, «una medida más propia del régimen de Nicolás Maduro o del régimen de Franco».

«Todo esto es perfectamente homologable a un régimen dictatorial. Es inconstitucional, de la A a la Z», incidió el líder de la oposición respecto al hecho de que el PSOE haya presentado su iniciativa a través de una proposición de ley, lo cual le permite saltarse también los informes preceptivos de órganos como el CGPJ o el Consejo de Estado.

Desalojar al presidente

La paulatina erosión de la legislatura que denuncian los populares reabrió ayer la cuestión periódica sobre la posibilidad de desalojar a Sánchez de La Moncloa. «Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante», apuntó el expresidente gallego, quien venía a animar así a Carles Puigdemont a respaldarlo con sus siete diputados. Descartado el gesto simbólico de una moción para perderla, Feijóo se mantiene en la posición expresada hace un año en una entrevista con este periódico, en la que avanzó su intención de presentar la censura si este cuatrienio «colapsa» y si concita el respaldo preciso, con el objetivo no de gobernar, sino de convocar elecciones.

Lo último que quieren los populares es regalar a Sánchez una moción fallida, como ya sucedió con las dos impulsadas por Vox la pasada legislatura; algo que, según los conservadores, acabó dando un balón de oxígeno al secretario general del PSOE. Los de Santiago Abascal, por su parte, llevan meses presionando al PP para que precipite ese movimiento. Ayer volvieron a insistir en que votarían 'sí' siempre y cuando se convoquen elecciones de forma inmediata y no haya cesiones al independentismo.

La filtración y «en el ajo»

Feijóo no quiso responder directamente a la pregunta de si estaría dispuesto a viajar a Waterloo (Bélgica) para reunirse con Puigdemont si este se lo pusiera como condición para respaldar la moción. El líder popular dijo que le parecería una condición poco «seria» e «inverosímil». Más claro fue, después, Borja Sémper. «Feijóo no se va a ver con el señor Puigdemont. No va a viajar a ningún otro país para verse con Puigdemont, ya está», contestó tras el comité de dirección del partido. El portavoz nacional también apuntaló el mensaje de su líder asegurando que el PP actuará en todos los ámbitos contra el «atropello democrático» de la proposición de ley del PSOE. Y dio por hecho que La Moncloa estaba «en el ajo» de la supuesta filtración por el fiscal general de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso