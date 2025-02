Feijóo mantiene su ambigüedad ante Vox para no hipotecar su futura estrategia

Simultaneará la Xunta y el liderazgo del PP al menos hasta mayo

Alberto Núñez Feijóo presentará este martes o miércoles los avales para convertirse en candidato a liderar el PP nacional. Su prácticamente segura elección en el congreso de Sevilla del 1 y 2 de abril –todo apunta a que por aclamación– supondrá que asumirá las riendas del principal partido de la oposición mientras mantiene la jefatura en la Xunta de Galicia. Dos cargos que compatibilizará, al menos, hasta mayo. Será entonces cuando tome la decisión sobre su traslado definitivo a Madrid. Pueden ser «semanas o meses».

Feijóo considera que ambos cargos pueden compatibilizarse «mucho tiempo». «Lo que es bueno para Galicia –dijo– no debería ser malo para España». Sin embargo, no lo hará. Dejará el cargo institucional para volcarse «con dedicación completa» al partido. Una decisión que no comparte la oposición en Galicia que ha reclamado ya su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas.

Feijóo deja su futuro abierto. No despeja la duda de si será senador, aunque cree que es una posibilidad, y no considera una rémora no ser diputado porque el Congreso, en su opinión, dista mucho del que había antes. Tampoco ha querido dar pistas sobre su equipo pero sí desveló ayer que más que en personas está pensando en dirigentes con «experiencia», «formación» y «vocación de servicio público».