Feijóo defiende a su hermana y reta al PSOE a revisar sus contratos con Eulen

Alberto Núñez Feijóo salió este sábado al paso del señalamiento que el PSOE y el Gobierno están haciendo de su hermana Micaela y los contratos ... de la Xunta de Galicia con la empresa de seguridad y servicios en la que trabajaba como directiva, Grupo Eulen. Recuperado ya de su operación de desprendimiento de retina, el líder del PP reapareció en Santiago de Compostela para reprochar a los socialistas su estrategia «infantil» de poner el «ventilador» contra su allegada para «intentar tapar todos los casos de corrupción» que afectan al entorno de Pedro Sánchez y a su partido.

En una entrevista a Europa Press, Núñez Feijóo aseguró que no tiene nada que «ocultar» tras 30 años dedicados al servicio público y aconsejó a los socialistas que no sigan «haciendo el ridículo» porque «lo único que acredita es su desesperación». «Yo lamento la situación procesal de la familia del señor Sánchez y lamento la situación del PSOE o del Gobierno, pero si lo que pretenden es poner el ventilador, además de tomar el pelo a los españoles, me parece que es una estrategia tan infantil que delata claramente lo que quieren ocultar», declaró el presidente del PP.

Y es que el PSOE le ha pedido explicaciones y ha amenazado con posibles acciones legales alegando que puede existir «trato de favor e incluso revelación de información privilegiada» de la Xunta con su hermana, responsable de la empresa Eulen para la zona del noroeste de España. Los socialistas, que hablan de adjudicaciones por importe de 54 millones entre el mandato del actual líder popular y de su sucesor, Alfonso Rueda, reclaman que los contratos con esa compañía se hagan públicos, incluyendo las ofertas de las empresas competidoras en los concursos.

En respuesta, el jefe de la oposición ha animado al PSOE a solicitar también los contratos de Eulen en aquellos territorios gobernados por los socialistas, en sus ministerios en la actualidad o en los organismos autónomos y de la Administración del Estado. Feijóo ha recordado que Eulen es una empresa «multinacional» que «da empleo a más de 75.000 personas», «factura más de 1.000 millones de euros» y «contrata con todas las administraciones públicas». Y ha añadido que su hermana Micaela, que «no tiene una acción de esa empresa», es una trabajadora «por cuenta ajena».

Denuncia administrativa

A renglón seguido, Feijóo ha emplazado al presidente Pedro Sánchez a ofrecer explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno familiar, avisando que su partido no va a «mirar para otro lado» ante los «desmanes» ni va a «hacer la vista gorda como el independentismo» porque el Gobierno les da «todo lo que piden».

En esta tesitura, ha asegurado que, aunque a él no le «gusta ver comparecer al presidente del país en una comisión de investigación», no le deja «otra vía». Eso sí, ha reconocido que el PP quiere tener «argumentos sólidos» y «contrastados» y, por lo tanto, «lo lógico» es que comparezca cuando empiecen a tener «más conocimiento de los sumarios» que afectan a su entorno y al PSOE.

Feijóo ha explicado que su partido ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que «investigue en la vía administrativa» si Pedro Sánchez «ha incurrido o no en un conflicto de intereses» por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa. Una empresa que «tenía contactos con su familia», en alusión a los «vínculos de naturaleza económica y profesional» de esa compañía con Begoña Gómez que han denunciado los populares.

Al ser preguntado si el PP se plantea más actuaciones en el ámbito judicial, como personarse como acusación popular en la causa abierta contra Begoña Gómez, como hizo Vox, Feijóo ha asegurado que él ya dijo «desde el principio» que no «quería meter a la esposa del presidente del Gobierno en este asunto». «Por eso nosotros no nos hemos personado, porque el responsable de lo que ocurre en el Palacio de la Moncloa es el presidente del Gobierno, no es su esposa. Su esposa, si ha actuado de forma delictiva lo dirá un juez», ha manifestado, si bien ha resaltado que lo que están viendo "es inexplicable tanto ética como políticamente".

Feijóo también ha acusado a su oponente de «utilizar las instituciones del Estado» en beneficio propio, subrayando que «la Fiscalía del Estado y la Abogacía del Estado se han convertido en abogados de la familia».