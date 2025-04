Feijóo defiende haber usado «a propósito» el término «encaje» de Cataluña

Alberto Núñez Feijóo negó este jueves que en el PP haya discrepancias sobre su propuesta de «encaje» para Cataluña y explicó que utilizó «a propósito» ... la terminología usada por los independentistas no porque haya asumido su marco discursivo sino para responder a estos partidos que todo debe ser dentro de la ley y con pactos de Estado. «Si quieren hablar del encaje, que es como ustedes lo llaman, debe ser dentro de la Constitución y de la ley», defendió en una entrevista en Antena 3.

El líder de los populares insistió en que las exigencias de Carles Puigdemont de amnistía y autodeterminación «son ilegales», y por eso ese encaje «o se hace mediante un pacto de estado no se hace, o es dentro de la Constitución o no será, y es conforme a la ley o no será». Un planteamiento con el que Feijóo, insistían ayer en Génova, no está proponiendo ningún trato especial para Cataluña porque cualquier solución debe abordarse siempre «desde un principio de igualdad entre territorios». Aunque no avanzó mucho sobre su propuesta, si dejó claro que el Senado debe ser el lugar en el que se abordan leyes autonómicas y recordó que los partidos nacionalistas siempre han querido reorientar esta institución

El expresidente de la Xunta subrayó que no va a renunciar a la igualdad entre los españoles, por eso su afirmación de que ese encaje debe estar dentro de los límites constiticionales «es lo que siempre he dicho», y por eso nadie en el PP se puede sentirse mal dentro del PP. «No sé si en el partido en el que militan Alfonso Guerra y Felipe González no se le entiende. Yo no tengo ese problema en mi partido. Soy el candidato a la presidencia del Gobierno y eso hace que tenga que presidir el partido y, al mismo tiempo, intentar conseguir una mayoría suficiente para gobernar España», dijo.

Recalcó que si Pedro Sánchez hubiese llevado la amnistía en su programa electoral el resultado «sería muy distinto» y ha criticado que se «engañe» a los ciudadanos de forma «continuada». «Prefiero quedarme en la oposición -aseveró- que ser un presidente intervenido por el independentismo». Y advirtió de que lo que pretenden los soberanistas catalanes «es devolver aquel 155 constitucional -el que aprobó el Ejecutivo de Rajoy en 2017 con el apoyo del PSOE- imponiendo ahora su 155 inconstitucional al Gobierno».