Feijóo acusa al Gobierno de «agachar las orejas» ante los okupas Avisa de que el PP no va a poner en práctica los topes a los precios del alquiler donde gobierne y que no descarta recurrir la nueva ley de vivienda ante el Constitucional

María Eugenia Alonso Madrid Sábado, 15 de abril 2023, 16:18 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

La ley de la vivienda entró este sábado de lleno en la precampaña. Frente al alborozo del Gobierno por conseguir desbloquear la norma más importante de las que tenía pendientes, el PP de Alberto Núñez Feijóo redobla sus ataques contra una ley que, alertan, tendrá «efectos contrarios a los deseados». Vaticinan los populares que topar el alquiler como quieren Pedro Sánchez y sus aliados llevará aparejada una subida de los precios y donde no se puedan subir por ley se retirarán muchas viviendas del mercado. «Intervenir los precios suena muy bien, pero funciona muy mal», avisó el líder gallego, que acusó al presidente socialista de haberse «podemizado».

En un acto en Vega del Pas (Cantabria), Feijóo anticipó los que desde algunas comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, que no van a poner en práctica esos topes y que recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional si el texto invade las competencias autonómicas. Criticó también al Ejecutivo por «agachar las orejas» y hacer una norma a medida de Podemos y de los independentistas vascos y catalanes al no incluir «ni una palabra» sobre el fenómeno de la okupación. «Es una vergüenza y revelador –aseveró– que el Gobierno no proteja a cincuenta familias españolas que ven ocupadas sus casas todos los días de todos los meses del año».

El líder de los populares insistió en que su partido presentará en los próximos días un «modelo alternativo» a la ley de vivienda de la que saca pecho el Ejecutivo, en la que habrá «más ayudas, más seguridad» para arrendadores y arrendatarios y se escuchará al sector. «España no es ni Podemos 1, ni Podemos 2, ni Bildu, ni ERC», dijo Feijóo, muy crítico con que el Ejecutivo haya entregado la politicas públicas a «la minoría independentista y populista».

.

Temas

Alberto Núñez Feijóo