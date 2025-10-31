HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EP

Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE

«Sánchez no preparaba su comparecencia en la comisión, estaba preparando su defensa judicial», afirma la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:31

Comenta

El PP considera que el auto del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que insta a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre los ... pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García «hace aterrizar en Ferraz» las sospechas de financiación irregular del PSOE. Y por eso, creen los populares, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «mintió y no quiso dar explicaciones» durante su comparecencia del jueves en la 'comisión Koldo' del Senado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  4. 4 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  5. 5

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  6. 6 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  9. 9

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato
  10. 10 Los empleados públicos piden en la calle equiparación salarial y convocatoria de oposiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE

Feijóo cree que el juez apunta al «blanqueo» y la «financiación irregular» del PSOE