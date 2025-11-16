HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
Alberto Núñez y Feijóo y la candidata del PP, María Guardiola, pasean este domingo por el pueblo pacense de Lobón. EP

Feijóo contrapone las elecciones en Extremadura con la cerrazón de Sánchez a al adelanto

El líder del PP avanza que la próxima mayoría absoluta de María Guardiola significará una rotunda derrota para el «enchufismo» y la improvisación del presidente del Gobierno

A. Azpiroz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:19

El adelanto de las elecciones generales sigue siendo uno de los principales caballos de batalla de Alberto Núñez Feijóo, por mucho que Pedro Sánchez ... haya insistido a lo largo de la última semana en que, con el apoyo de Junts o sin él, su intención de agotar la legislatura permanece intacta . En un acto que compartió con la candidata María Guardiola, el líder del PP contrapuso la convocatoria a las urnas por el que optó la presidenta autonómica tras ver rechazados sus Presupuestos con la cerrazón del líder socialista de «tratar de retrasar como sea lo inevitable» para apurar su tiempo en la Moncloa y pese a cumplirse tres ejercicios ya sin la aprobación de las cuentas públicas.

