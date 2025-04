Feijóo: «Consternados por las terribles noticias que nos llegan desde Canadá»

R. C. Martes, 15 de febrero 2022, 14:37 | Actualizado 15:52h. Comenta Compartir

El presidente de Galicia se ha mostrado consternado en la redes sociales por el naufragio que se puede haber contado con una veintena de vidas en las costas de Canadá. Muchos de ellos serían gallegos, ademas de ciudadanos de otros países africanos. «Seguimos consternados por las terribles noticias que nos llegan desde Canadá», ha señalado Alberto Núñez Feijóo.

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra ha señalado que la situación en las aguas de Terranova era «muy mala» y que el suceso se produjo durante la noche, por lo que hasta hace poco aún no se disponía de información facilitada por los medios canadienses movilizados en el lugar. Además, Larriba ha explicado que en la zona se hallaron cuatro balsas, de las que se ha podido acceder a tres -dos de las cuales estaban vacías- y en una de ellas se ha localizado a tres supervivientes en shock hipotérmico. Los medios tratan de llegar a la cuarta balsa. En la zona hay varios pesqueros, uno portugiés y otro con base en Marín de Frigoríficos del Morrazo, así como medios del salvamento del Estado de Canadá.

El Gobierno, con «inquietud y preocupación»

Desde el Gobierno se ha confirmado el rescate de tres tripulantes del pesquero pero no se ofrecen más detalles y se reclama prudencia en las informaciones para no herir la sensibilidad de las familias y se permanece en contacto con los equipos de salvamento canadienses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a través de su perfil oficial en Twitter la «inquietud y preocupación» mientas prosigue la búsqueda de los maerineros desaparecidos y ha enviado su «cariño» a las familias.

Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, explicó al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el Gobierno sigue con inquietud y preocupación las tareas de búsqueda y rescate de la tripulación» del Villa de Pitanxo. Y apuntó que «estamos en coordinación y permanente contacto con los servicios de rescate».

Además, confirmó «que se ha rescatado a tres tripulantes» y reclamó «especial prudencia porque las familias [de los tripulantes] siguen con especial atención estos acontecimientos».

«Esto es un mazazo muy fuerte»

Por su parte, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha reconocido que «para Marín es un día muy difícil ante una tragedia que no recordamos. No tenemos todos los datos ni el número de fallecidos, pero es un accidente muy importante que afecta no solo a Marín, sino a Bueu, a toda la comarca de O Morrazo y a todos los marineros que iban allí», añadió.

«Va a ser uno de los días más tristes para la pesca gallega». Con estas palabras recogidas por Europa Press el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, aludió a la tragedia del Villa de Pitanxo.