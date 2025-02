El viraje en el Sáhara trunca el principio de diálogo entre Sánchez y el PP por la guerra

María Eugenia Alonso Madrid Sábado, 19 de marzo 2022 | Actualizado 20/03/2022 09:29h. Comenta Compartir

La guerra en Ucrania y el relevo exprés en el liderazgo del PP abrieron hace apenas tres semanas una ventana de oportunidad para que los dos principales partidos alcanzaran pactos de Estado, algo inédito en los últimos años. Sin embargo, cualquier maniobra de acercamiento quedó truncada este viernes después de que Pedro Sánchez se plegase a las exigencias de Mohamed VI y reconociese el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental sin acordarlo antes con los populares. «No podemos aceptarlo», aseveró este sábado Alberto Núñez Feijóo.

El líder 'in pectore' del PP acusó al presidente del Gobierno de romper con el consenso en materia de política exterior y actuar con «temeridad» al dar un «volantazo» respecto a la posición histórica defendida por España desde hace 47 años en relación con el conflicto territorial. En su opinión, cualquier cambio de calado en materia exterior debe basarse «en el consenso y en la discusión parlamentaria» y advirtió a Sánchez de que no puede decidir un cambio tan «drástico», que ni siquiera su socio de Unidas Podemos apoya, «de manera unilateral».

Los conservadores reprochan al líder del PSOE que no se haya dignado a levantar el teléfono para informarles de lo que iba a hacer en un tema tan sensible. España siempre ha mantenido una postura neutral sobre el conflicto del Sáhara–lo que ha incomodado a Marruecos– apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas para hallar una solución. Consideran, además, que la toma de partido por Rabat compromete «la credibilidad exterior que se ha ganado España» y avisan de que vigilarán las reacciones de la ONU y de Argelia y no admitirán «ambigüedades» sobre Ceuta y Melilla. «Yo no soy Sánchez, ni los socios de Sánchez», recalcó Feijóo, en un mitin en Valladolid.

El todavía líder de la Xunta reprochó al presidente que los españoles «nos enteremos de ese giro en la política exterior a través de Marruecos» y reprobó su «frivolidad» y su talante «soberbio». Censuró también que Sánchez haya dado un paso que ninguno de sus predecesores se había aventurado a dar quebrando con ello décadas de neutralidad y apoyo a las resoluciones de la ONU, que sigue reconociendo el Sáhara como un territorio pendiente de descolonizar.

Pese a ello, Feijóo reiteró al dirigente socialista que el PP «está a disposición del Ejecutivo» para apoyarle. Eso sí, con condiciones. Si hay «información completa, lealtad y transparencia», ahí estarán.

Sin contacto

Respetuoso con las formas y los tiempos, entre el líder gallego y Sánchez no ha habido más contacto que el mantenido en la reunión de presidentes de La Palma, con una agenda muy específica. Sin embargo, tanto en el entorno de Feijóo como en la Moncloa, aseguran que habrá un encuentro entre ambos en cuanto el mandatario autonómico coja el timón, y que son muchos los asuntos de Estado sobre los que conversar. «Si Sánchez es capaz de pactar, el PP estará sentado y será el último en levantarse para intentar pactar», dijo Feijóo durante la presentación de su candidatura el pasado 4 de marzo.

El principal partido de la oposición apoya hasta ahora las decisiones del Gobierno respecto a la ayuda que presta a Ucrania en materia de Defensa y la voluntad de Sánchez es pactar con el PP un plan de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, aunque despierte recelos entre sus socios de Podemos. «La situación es de extrema gravedad y hay cuestiones de Estado en las que no se puede atender al sesgo ideológico», advierten fuentes de la dirección del PSOE.

El miércoles hubo la primera negociación formal entre el Gobierno y los conservadores sin que se produjesen avances significativos. El PP sigue empeñado en reducir los impuestos de los carburantes y no subir las cotizaciones de los sectores más afectados, pero el Ejecutivo todavía se resiste. Sin que haya visos, de momento, de cerrarse ningún acuerdo de Estado entre los dos grandes partidos.