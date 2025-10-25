HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo saluda a los asistentes al mitin del PP en Zaragoza. EP

Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado

El líder del PP señala al presidente del Gobierno que si confiesa la verdad será culpable de conocer la 'trama Koldo' y que si la niega incurrirá en falso testimonio

A. Azpiroz

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:06

Comenta

Alberto Núñez Feijóo calienta motores ante la comparecencia del próximo jueves de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado por el 'caso ... Koldo'. El jefe de la oposición destacó que será la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno en ejercicio se ve obligado a acudir a declarar ante una comisión de investigación por corrupción en el Parlamento. Y es que, agregó resulta difícil de creer que no supiera nada de la trama ilegal cuando «viajaba en su propio coche con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre muere atrapado por una máquina en una cooperativa y eleva a nueve los accidentes mortales en la región
  2. 2 Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres
  3. 3

    Los conductores alertan de la presencia de caballos sueltos en la carretera de Olivenza
  4. 4 Aviso en La Siberia por dos hombres «bien vestidos» que se hacen pasar por funcionarios
  5. 5 Estas son las tres nuevas tiendas que abren en El Faro
  6. 6 Cinco afectados en un choque por alcance en la EX-104, cerca de Cabeza del Buey
  7. 7 Una paella valenciana a orillas del Guadiana
  8. 8

    Las nuevas viviendas protegidas de Mérida tendrán 80 metros cuadrados útiles y costarán 145.000 euros
  9. 9

    Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»
  10. 10

    El Supremo condena por intrusismo y revelar secretos a un falso enfermero de la residencia de Valencia de Alcántara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado

Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado