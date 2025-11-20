HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alberto Núñez Feijóo este jueves en un acto de la CEOE. Efe

Feijóo avisa de que la condena de García Ortiz «siempre pesará sobre Sánchez»

Los populares creen que la inhabilitación del fiscal general «inhabilita al presidente del Gobierno a seguir»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:25

El PP celebra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentenciado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por ... un delito de revelación de secretos y a pagar una multa que asciende a 7.200 euros, y señala ahora al presidente del Gobierno por haber desafiado al Alto Tribunal. «Esta anomalía siempre pesará sobre Pedro Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Supremo», escribió en redes sociales Alberto Núñez Feijóo. Está previsto que a lo largo de la tarde, el líder de los populares haga una declaración institucional para valorar el fallo judicial. García Oritz deberá también pagar al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, un total 10.000 euros por daños morales.

