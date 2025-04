Feijóo apela a los votantes de Vox a sumarse al PP: «No vamos a dejar a nadie tirado»

Alberto Núñez Feijóo jugaba este sábado en casa. El presidente del PP fue el protagonista del congreso regional extraordinario del PP en Ourense en un ... acto en el que, en el mismo tono que el usado el viernes, mantuvo la crítica a Vox por romper los pactos que ambos partidos mantenían en los gobierno de cinco comunidades al tiempo que apeló a los electores del partido que dirige Santiago Abascal a sumarse a la causa de los populares. «A todo el que esté desencantado que se una a nuestra propuesta, la del cambió», lanzó el líder gallego desde el escenario.

Feijóo parece desvelar poco a poco una estrategia que pasaría por una operación Ciudadanos 2.0, es decir, aunque en este caso, para fagocitar a Vox. «En Vox parece sobrar todo lo que no sea la facción que controla el partido. El PP en cambio es la casa de los constitucionalista, que son los que se toman el país en serio. Así que nosotros a lo nuestro y ellos a lo suyo», afirmó.

En esa línea, el presidnete del PP ha apuntado que «allá quien quiera montar espectáculos de inmadurez como si fuera Sumar o Podemos». «Igual que los que no respetan la igualdad nos tendrán enfrente, del mismo modo, no vamos a renunciar a la solidaridad», ha reiterado, además de señalar que España avanza cuando «se comparten los problemas y las soluciones. No vamos a dejar a nadie tirado».

Respecto a las negociaciones que mantiene con el PSOE para reonvar la cúpula del Banco de España, Feijóo confirmó directamente que rechaza la propuesta de Pedro Sánchez de encubrar a la entidad al ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. «No vamos a apoyar poner a un Tezanos en cada organismo», ha zanjado.